Cyclisme - Vuelta : Vingegaard-Joao Almeida-Pidcock, il livre déjà son verdict pour la victoire finale !

Alors que la lutte est pour l’instant serrée au classement général de la Vuelta, avec trois leaders au coude à coude, à savoir Jonas Vingegaard, Joao Almeida et Tom Pidcock, Cyrille Guimard, à l’occasion de sa chronique pour cyclismactu.net, a annoncé que la course était selon lui déjà jouée.

Alors que la Vuelta vient d’achever sa première semaine et que s’annoncent les étapes de haute montagne, concentrées sur la deuxième et troisième semaine, le suspense reste a priori entier pour la victoire finale puisque trois coureurs se tiennent dans un mouchoir de poche : Jonas Vingegaard, venu pour retrouver le goût de la victoire sur un Grand Tour après avoir subi deux ans de suite la domination de Tadej Pogacar sur le Tour de France, Joao Almeida, le lieutenant numéro un du Slovène sur le Tour et leader du Team UAE sur la Vuelta, et Tom Pidcock.

« Il fait les efforts qu’il faut au bon moment » Compte tenu de la forme affichée par Joao Almeida, la lutte s’annonce serrée pour la victoire à Madrid, d’autant que le coureur portugais, qui n’a pas forcément le punch du Danois en montagne, a démontré qu’il était très endurant et pouvait faire la différence en troisième semaine. Conscient de cette réalité, Vingegaard a d’ailleurs déclaré avoir désormais opté pour une course à l’économie, lui qui avait initialement annoncé son intention de courir de façon plus offensive.