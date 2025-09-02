«Je n’ai jamais ressenti une telle émotion» : La nuit où tout a basculé avec Marion Rousse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant de s’élancer pour son premier Tour de France sous les couleurs de sa nouvelle équipe suisse Tudor Pro Cycling, Julian Alaphilippe a pu célébrer le quatrième anniversaire de leur fils Nino, avec sa compagne Marion Rousse, dans leur domicile à Andorre. Malgré ses titres de champion du monde sur route ou encore de meilleur grimpeur du Tour de France 2018, la nuit de la naissance de son enfant bat toute émotion sportive ressentie jusque-là à ses yeux.

En juin 2021, après un peu plus d’un an de relation avec Julian Alaphilippe, Marion Rousse mettait au monde Nino, fils pour le moment unique du couple de cyclistes. La championne de France sur route sacrée en 2012 a arrêté sa carrière trois ans plus tard et s’est reconvertie en tant que consultante pour France Télévisions pendant le Tour de France. En parallèle, la conjointe du coureur de Tudor Pro Cycling est directrice du Tour de France des femmes pendant lequel elle déclarait sa flamme à son fils pour Lou Magazine. « Mon rôle le plus important reste celui de maman. J'ai un petit garçon de 4 ans, Nino qui m'a beaucoup fait changer, beaucoup fait évoluer. C'est vrai qu'il y a des périodes où malheureusement je ne peux pas l'emmener avec moi. C'est vraiment la partie la plus difficile. Et je ne peux que remercier et saluer mes parents. C'est grâce à eux que je peux continuer à travailler. Je sais qu'il est élevé dans les conditions dans lesquelles je l'élève moi-même et je sais qu'il est bien ».

«Nino est né en pleine nuit et Marion a été emmenée pour des soins» Au même titre que Marion Rousse, Julian Alaphilippe a ouvert son cœur par le biais de son autobiographie intitulée Mon année arc-en-ciel parue en novembre 2021. Le cycliste qui venait tout juste d’être père pour la première fois quelques semaines plus tôt ne mâchait pas ses mots sur le changement de vie ressenti avec Nino. « Encore aujourd'hui, je n'ai pas les mots exacts pour définir mes sentiments. Nino est né en pleine nuit et Marion a été emmenée pour des soins. Je me suis retrouvé seul avec Nino dans les bras. Je l'ai regardé millimètre par millimètre en me demandant comment il était possible que ce petit être si léger soit la suite de moi. D'un coup, ma vie a changé. Il faut devenir père pour le comprendre ».