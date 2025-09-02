Cyclisme - Mercato : Les explications de Remco Evenepoel !

Alexandre Higounet

Alors qu’il reprend la compétition cette semaine après son abandon au Tour de France, avec comme objectif les championnats du monde au Rwanda, Remco Evenepoel s’est exprimé pour la première fois sur son départ en fin de saison de son équipe de toujours, la Soudal-Quickstep, pour rejoindre Red Bull-Bora-Hansgrohe.

Quelques jours après l’arrivée du Tour de France, qu’il avait abandonné lors de la traversée des Pyrénées, malade et sans force, Remco Evenepoel a officiellement signé un contrat de trois ans pour rejoindre Red Bull-Bora-Hansgrohe en janvier 2026. Il quittera alors sa formation de toujours Soudal-Quickstep, qui n’était pas forcément armée pour l’aider dans sa quête du Tour de France.

« J’ai connu tous mes succès ici et ce sont des souvenirs que je chérirais » Ces dernières heures, alors qu’il revient à la compétition avec comme objectif les championnats du monde au Rwanda fin septembre, le double champion olympique est revenu pour la première fois sur ce choix, expliquant dans des propos rapportés par le Het Laatste Nieuws : « Nous avons discuté en profondeur avec les trois parties et sommes parvenus à un bon accord. Je suis maintenant ici pour disputer mes dernières courses avec l'équipe du mieux que je peux. J'ai connu tous mes succès ici, et ce sont des souvenirs que je chérirai sans aucun doute ».