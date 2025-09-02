Cyclisme - Mercato : Les explications de Remco Evenepoel !

Alors qu’il reprend la compétition cette semaine après son abandon au Tour de France, avec comme objectif les championnats du monde au Rwanda, Remco Evenepoel s’est exprimé pour la première fois sur son départ en fin de saison de son équipe de toujours, la Soudal-Quickstep, pour rejoindre Red Bull-Bora-Hansgrohe.
Quelques jours après l’arrivée du Tour de France, qu’il avait abandonné lors de la traversée des Pyrénées, malade et sans force, Remco Evenepoel a officiellement signé un contrat de trois ans pour rejoindre Red Bull-Bora-Hansgrohe en janvier 2026. Il quittera alors sa formation de toujours Soudal-Quickstep, qui n’était pas forcément armée pour l’aider dans sa quête du Tour de France.
« J’ai connu tous mes succès ici et ce sont des souvenirs que je chérirais »
Ces dernières heures, alors qu’il revient à la compétition avec comme objectif les championnats du monde au Rwanda fin septembre, le double champion olympique est revenu pour la première fois sur ce choix, expliquant dans des propos rapportés par le Het Laatste Nieuws : « Nous avons discuté en profondeur avec les trois parties et sommes parvenus à un bon accord. Je suis maintenant ici pour disputer mes dernières courses avec l'équipe du mieux que je peux. J'ai connu tous mes succès ici, et ce sont des souvenirs que je chérirai sans aucun doute ».
« Cette équipe est tournée vers la compétition au plus haut niveau »
S’il ne le dit pas ouvertement, Remco Evenepoel confirme entre les lignes que l’explication principale de son choix est liée aux limites de la Soudal-Quickstep dans les Grands Tours, qui n’ont jamais appartenu à son cœur de compétence : « Quel a été le facteur décisif dans ma signature avec Red Bull-BORA-hansgrohe ? Difficile à dire. Cette équipe évolue vers la compétition au plus haut niveau, tandis qu'au sein de la Soudal-Quickstep, on est resté plus traditionnel. Nous en avons parlé ouvertement et chacun a son avis. Mais nous ne nous sommes pas quittés en mauvais termes. Les réactions au transfert ont été plutôt bonnes. J'ai reçu des messages positifs de la part du staff et des coureurs, mais il est normal que des avis s'expriment. Je m'y attendais. Mais je suis très ami avec tous les membres de cette équipe ; je suis là depuis tant d'années. Nous n'oublierons pas tous ces merveilleux moments, et finalement, c'est comme ça. C'est le monde du sport. Peut-être qu'un changement, quelque chose de nouveau, serait bénéfique pour les deux parties ».