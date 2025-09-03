Marion Rousse annonce un bouleversement, «il y aura un avant et un après» !

Première participation et premier sacre pour Pauline Ferrand-Prévot. Cet été, la Française a remporté le Tour de France femmes au terme d’une démonstration de force exceptionnelle, ne laissant aucune chance à ses rivales. De quoi faire le bonheur de Marion Rousse, directrice de la course. L’amie de PFP l’assure, le cyclisme féminin va changer à tout changer suite à ce qui est arrivé cet été.
Après avoir remporté l’or olympique en VTT en 2024, Pauline Ferrand-Prévot avait décidé de faire son grand retour sur route avec le Tour de France femmes en ligne de mire. La Française se donnait alors 3 ans pour espérer décrocher le maillot jaune, il ne lui aura fallu qu’une tentative. En effet, plus forte que Demi Vollering et Katarzyna Niewiadoma, Pauline Ferrand-Prévot l’a emporté après 3 minutes 42 d’avance sur sa dauphine. Au-dessus du lot, PFP va provoquer un véritablement bouleversement selon les dires de Marion Rousse.
« Je l’ai dit, il y aura un avant et un après »
« Je l’apprécie énormément, je la connais depuis nos sept-huit ans, on a commencé le vélo ensemble et se retrouver là, toutes les deux à vivre ça. J’étais contente pour la femme, pour la sportive, pour la championne, pour le sport féminin. Je l’ai dit, il y aura un avant et un après », a ainsi assuré la directrice du Tour de France femmes à propos du sacre de Pauline Ferrand-Prévot, son amie, dans un entretien accordé au Télégramme.
« Sincèrement, il n’y avait pas un meilleur modèle qu’elle pour faire rêver les jeunes filles »
En rajoutant une couche sur l’importance de la victoire de Pauline Ferrand-Prevot, Marion Rousse a également confié : « Elle a un charisme, une aura qui dépasse largement celle d’une sportive de haut niveau. Elle est honnête aussi, elle est accessible, elle touche les gens. Elle nous a fait vibrer sur le Tour mais, souvenez-vous, elle a aussi connu plus difficiles durant sa carrière. Elle a connu des très hauts, des très bas. Elle a voué sa vie au vélo. Elle avait déjà tout gagné dans toutes les disciplines et là elle vient de remporter la plus belle course du monde. Sincèrement, il n’y avait pas un meilleur modèle qu’elle pour faire rêver les jeunes filles ».