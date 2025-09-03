Marion Rousse annonce un bouleversement, «il y aura un avant et un après» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Première participation et premier sacre pour Pauline Ferrand-Prévot. Cet été, la Française a remporté le Tour de France femmes au terme d’une démonstration de force exceptionnelle, ne laissant aucune chance à ses rivales. De quoi faire le bonheur de Marion Rousse, directrice de la course. L’amie de PFP l’assure, le cyclisme féminin va changer à tout changer suite à ce qui est arrivé cet été.

Après avoir remporté l’or olympique en VTT en 2024, Pauline Ferrand-Prévot avait décidé de faire son grand retour sur route avec le Tour de France femmes en ligne de mire. La Française se donnait alors 3 ans pour espérer décrocher le maillot jaune, il ne lui aura fallu qu’une tentative. En effet, plus forte que Demi Vollering et Katarzyna Niewiadoma, Pauline Ferrand-Prévot l’a emporté après 3 minutes 42 d’avance sur sa dauphine. Au-dessus du lot, PFP va provoquer un véritablement bouleversement selon les dires de Marion Rousse.

« Je l’ai dit, il y aura un avant et un après » « Je l’apprécie énormément, je la connais depuis nos sept-huit ans, on a commencé le vélo ensemble et se retrouver là, toutes les deux à vivre ça. J’étais contente pour la femme, pour la sportive, pour la championne, pour le sport féminin. Je l’ai dit, il y aura un avant et un après », a ainsi assuré la directrice du Tour de France femmes à propos du sacre de Pauline Ferrand-Prévot, son amie, dans un entretien accordé au Télégramme.