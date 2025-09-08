Alexandre Higounet

A l’orée de la troisième semaine de la Vuelta, rien n’est joué pour la victoire finale. Entre Jonas Vingegaard, le grand favori, et Joao Almeida, le duel est très serré, beaucoup plus que ce l’on aurait pu imaginer au départ. Et pour certains observateurs, comme l’ancien coureur belge José De Cauwer, il serait même en train de tourner.

Alors que la Vuelta entre dans sa dernière semaine, le match s’annonce toujours aussi serré entre Jonas Vingegaard et Joao Almeida pour la victoire finale à Madrid. Si le leader danois du Team Visma-Lease A Bike porte le maillot rouge de leader, il est très loin d’avoir fait la différence sur son rival portugais, qui pointe à 48 secondes au général.

« La tendance a légèrement évolué en faveur de Joao Almeida » Et ce d’autant plus que dans les ascensions, Jonas Vingegaard est très loin d’apparaître au-dessus de Joao Almeida. Au contraire, le match existe, et selon l’ancien cycliste belge José De Cauwer, la tendance serait même favorable au leader de l’équipe UAE Team Emirates. De Cauwer a ainsi affirmé dans des propos rapportés par Sporza.be : « Je pensais auparavant que Vingegaard ferait une meilleure impression. Ces deux derniers jours, je pense que la tendance a légèrement évolué en faveur d'Almeida. Je ne pensais pas que nous nous retrouverions dans cette situation avant la dernière semaine ».