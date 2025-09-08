A l’orée de la troisième semaine de la Vuelta, rien n’est joué pour la victoire finale. Entre Jonas Vingegaard, le grand favori, et Joao Almeida, le duel est très serré, beaucoup plus que ce l’on aurait pu imaginer au départ. Et pour certains observateurs, comme l’ancien coureur belge José De Cauwer, il serait même en train de tourner.
Alors que la Vuelta entre dans sa dernière semaine, le match s’annonce toujours aussi serré entre Jonas Vingegaard et Joao Almeida pour la victoire finale à Madrid. Si le leader danois du Team Visma-Lease A Bike porte le maillot rouge de leader, il est très loin d’avoir fait la différence sur son rival portugais, qui pointe à 48 secondes au général.
« La tendance a légèrement évolué en faveur de Joao Almeida »
Et ce d’autant plus que dans les ascensions, Jonas Vingegaard est très loin d’apparaître au-dessus de Joao Almeida. Au contraire, le match existe, et selon l’ancien cycliste belge José De Cauwer, la tendance serait même favorable au leader de l’équipe UAE Team Emirates. De Cauwer a ainsi affirmé dans des propos rapportés par Sporza.be : « Je pensais auparavant que Vingegaard ferait une meilleure impression. Ces deux derniers jours, je pense que la tendance a légèrement évolué en faveur d'Almeida. Je ne pensais pas que nous nous retrouverions dans cette situation avant la dernière semaine ».
« Vingegaard n’a pas vraiment de bon feeling après le Tour »
Selon De Cauwer, l’équipe UAE devrait être beaucoup plus présente aux côtés du leader portugais afin d’être en mesure d’aller plus loin à son service dans les moments clés de la course : « Pour UAE, la victoire finale devrait être la chose la plus importante. Ils devraient surtout soutenir Almeida sans réserve. J'ai surtout vu un très bon Großschartner. Je n'ai rien vu d'impressionnant d'Ayuso. Je ne pense pas que cela viendra de lui ». Pour De Cauwer, Joao Almeida pourrait profiter du contre-la-montre individuel pour reprendre un peu de terrain sur Vingegaard, qui apparaît moins fort qu’au Tour de France : « Les opportunités sont nombreuses. Il faut voir Almeida réduire l'écart pour la première fois, surtout sur un Grand Tour. Almeida pourrait nous surprendre. Il y a un autre très beau contre-la-montre qui arrive. Vingegaard n'a pas vraiment de bon feeling après le Tour. Il faut essayer de saisir les opportunités qui se présentent. Je pense qu'Almeida sera un peu plus audacieux ».