Cyclisme - Vuelta : Vingegaard, semaine décisive pour la suite de sa carrière...

Maillot de leader sur le dos, Jonas Vingegaard entame avec le peloton la dernière semaine du Tour d'Espagne, qui s'annonce très montagneuse et avec un contre-la-montre individuel. A la lutte avec Joao Almeida pour la victoire finale à Madrid, Vingegaard va jouer très gros dans les jours qui viennent. Explication.

La Vuelta entre aujourd'hui dans sa dernière semaine avec une première étape de moyenne montagne en Galice, mais surtout avec deux grandes étapes de cols au programme ainsi qu'un contre-la-montre individuel. Entre Joao Almeida et Jonas Vingegaard, le match est toujours aussi serré, le Danois portant le maillot rouge de leader avec une mince avance de 48 secondes sur le Portugais. Et surtout, l'impression dégagée en course tend à confirmer que le leader de la Team Visma-Lease A Bike ne dispose d'aucune réelle marge face à Joao Almeida, que les deux hommes se tiennent de très près.

« Joao Almeida a le niveau pour rivaliser » L'ancien coureur Belge, Jose De Cauwer, comme relayé par Sporza.be, voit même le leader d'UAE Team Emirates prendre l'avantage : « Je pensais auparavant que Vingegaard ferait une meilleure impression. Ces deux derniers jours, je pense que la tendance a légèrement évolué en faveur d'Almeida. Je ne pensais pas que nous nous retrouverions dans cette situation avant la dernière semaine ». Sans aller aussi loin, Alejandro Valverde dresse aussi le constat d'un écart très serré dans les colonnes de L'Equipe : « Almeida a le niveau pour rivaliser, il l'a déjà démontré sur l'Angliru. Vingegaard a un léger avantage mais Almeida continue de bien performer ».