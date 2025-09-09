Cyclisme - Mercato : Un nouveau ténor français rejoint Vingegaard !

Alexandre Higounet

Après Christophe Laporte et plus récemment Axel Zingle, un nouveau cadre du cyclisme tricolore a franchi le pas et s'est engagé avec la formation Visma-Lease A Bike, avec la mission de consolider l'équipe autour de Jonas Vingegaard, et ce sur tous les terrains, notamment dans l'optique du Tour de France.

Décidément, plus les années passent et plus l'équipe Visma-Lease A Bike n'hésite pas à s'appuyer sur le recrutement de couleurs tricolores, qui ont pour l'instant toujours apporté satisfaction. Après Christophe Laporte, le sprinteur-puncheur Axel Zingle avait ainsi rejoint l'équipe hollandaise en fin de saison dernière.

« Une opportunité unique dans ma carrière » Ces dernières heures, la Visma-Lease A Bike a officialisé la signature d'un nouveau solide coureur du peloton français, à savoir Bruno Armirail, le rouleur de Décathlon-AG2R La Mondiale, qui est aujourd'hui capable de très bien passer la haute montagne, lui qui était surtout un spécialiste du contre-la-montre au début de sa carrière. Armirail s'est félicité de rejoindre une équipe d'un tel niveau, dans des propos rapportés par le Het Nieuwsblad : « C'est une opportunité unique dans ma carrière de courir pour l'une des meilleures équipes du monde. Je veux me dépasser dans un nouvel environnement et en sortant d'une équipe française. J'ai également hâte de courir pour une équipe capable de viser la victoire dans presque toutes les courses. Je compte jouer un rôle de soutien clé lors des grandes courses. Mais j'espère aussi améliorer mes contre-la-montres, mes ascensions et mon rôle de contrôleur d'échappée. »