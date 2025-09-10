Cyclisme : Pogacar ? Vingegaard a compris...

En pleine bataille avec Joao Almeida pour la victoire au classement final du Tour d'Espagne, son objectif affiché au début de l'épreuve, Jonas Vingegaard a déjà évoqué de prochaines échéances dans sa carrière. Son contenu tend à indiquer que le leader danois du Team Visma-Lease A Bike a compris quelque chose au sujet de Tadej Pogacar...
Alors que la Vuelta entre dans sa phase finale, Jonas Vingegaard livre une sévère bataille avec Joao Almeida pour la victoire. S'il est premier au classement général, le leader du Team Visma-Lease A Bike est très loin d'avoir course gagnée, n'ayant que 48 secondes d'avance sur son homologue de l'équipe UAE Team Emirates, et ce que alors qu'il reste deux étapes de haute montagne et un contre-la-montre individuel de 27 kilomètres.
L'aveu inconscient de Jonas Vingegaard...
Comme le10sport.com l'a analysé précédemment, le champion danois va jouer très gros dans les prochains jours. Une défaite face à Joao Almeida, après avoir une nouvelle fois subi la domination de Pogacar au Tour de France et annoncé qu'il visait la victoire en Espagne pour retrouver le goût du succès dans les Grands Tours, remettrait fatalement en question son statut de rival de Pogacar et donnerait aussi la preuve aux autres adversaires que lui était loin d'être intouchable, à l'inverse du Slovène.
« Si je pouvais gagner la Vuelta, je pense que ce serait vraiment génial de courir le Giro l'année prochaine »
Interrogé sur la suite de sa carrière, Jonas Vingegaard a de son côté surtout envisagé un scénario incluant une victoire au Tour d'Espagne, dans des propos rapportés par le site de L'Equipe : « Si je pouvais gagner ici (la Vuelta), je pense que ce serait vraiment génial de courir le Giro l'année prochaine, pour voir si je peux gagner les trois. Ce serait un objectif important pour moi ». En annonçant son objectif de viser le Giro l'an prochain s'il remportait la Vuelta dimanche, Jonas Vingegaard pourrait bien avoir au final adressé le plus simple des aveux, à savoir que lui-même ne se considère plus en mesure de rivaliser avec Tadej Pogacar sur le Tour de France. Le fait qu'il cherche à diversifier ses objectifs alors qu'il était auparavant totalement focalisé sur le Tour démontre que le Danois ne croit plus réellement en ses chances en juillet et qu'il cherche donc à compenser en enrichissant son palmarès ailleurs, à commencer par le Giro et la Vuelta. Suivant la même logique, Jonas Vingegaard évoque désormais ouvertement la quête d'un titre de champion du monde : « C'est aussi un rêve que je me fixe. Je n'ai pas vraiment à être performant sur les courses d'un jour, alors j'ai relégué cette option au second plan. S'il y a un Championnat du monde qui me convient et qui s'intègre à mon calendrier, j'y participerai sans hésiter ».