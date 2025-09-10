Cyclisme : Pogacar ? Vingegaard a compris...

Alexandre Higounet

En pleine bataille avec Joao Almeida pour la victoire au classement final du Tour d'Espagne, son objectif affiché au début de l'épreuve, Jonas Vingegaard a déjà évoqué de prochaines échéances dans sa carrière. Son contenu tend à indiquer que le leader danois du Team Visma-Lease A Bike a compris quelque chose au sujet de Tadej Pogacar...

Alors que la Vuelta entre dans sa phase finale, Jonas Vingegaard livre une sévère bataille avec Joao Almeida pour la victoire. S'il est premier au classement général, le leader du Team Visma-Lease A Bike est très loin d'avoir course gagnée, n'ayant que 48 secondes d'avance sur son homologue de l'équipe UAE Team Emirates, et ce que alors qu'il reste deux étapes de haute montagne et un contre-la-montre individuel de 27 kilomètres.

L'aveu inconscient de Jonas Vingegaard... Comme le10sport.com l'a analysé précédemment, le champion danois va jouer très gros dans les prochains jours. Une défaite face à Joao Almeida, après avoir une nouvelle fois subi la domination de Pogacar au Tour de France et annoncé qu'il visait la victoire en Espagne pour retrouver le goût du succès dans les Grands Tours, remettrait fatalement en question son statut de rival de Pogacar et donnerait aussi la preuve aux autres adversaires que lui était loin d'être intouchable, à l'inverse du Slovène.