Marion Rousse lâche France Télévisions pour suivre Julian Alaphilippe !

Consultante pour France Télévisions, Marion Rousse a fait une infidélité au groupe pour commenter le Grand Prix de Québec au micro d'une chaîne canadienne. Et la directrice du Tour de France Femmes ne doit pas regretter son choix puisqu'elle a pu assister à la victoire de son compagnon Julian Alaphilippe qui décroche son premier succès depuis plus d'un an.

Habituellement présente au micro de France Télévisions pour commenter toutes les courses diffuser par le groupe à l'image du Tour de France ou de certaines classiques, Marion Rousse a fait une infidélité à sa direction. En effet, elle était aux commentaires du Grand Prix du Québec vendredi pour la télévision canadienne.

Marion Rousse au micro d'une chaîne canadienne Et si Marion Rousse a choisi de suivre cette course ce n'est pas un hasard. En effet, la directrice du Tour de France Femmes a pu commenter la performance de son conjoint Julian Alaphilippe qui s'est brillamment imposé malgré un plateau ultra relevé avec notamment la présence de Tadej Pogacar. De quoi réjouir Marion Rousse. « Il avait à cœur de montrer à tout le monde qu’il était encore là. Il se mettait une pression incroyable sur cette fin de saison, il m’a dit cet été qu’il n’allait vivre que pour le vélo jusqu’à la fin de l’année, parce que sinon il allait très mal vivre de ne pas gagner de la saison », confiait-elle au micro de TVA Sports