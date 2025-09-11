Cyclisme - Mercato : Pogacar réagit à un départ...

Alexandre Higounet

Promu leader de rechange derrière Tadej Pogacar l'hiver dernier, Juan Ayuso, qui non seulement rechignait à se mettre au service du Slovène sur le Tour de France mais avait verbalisé l'objectif de se mettre un jour dans un contexte de rivalité avec lui, quittera l'équipe en fin de saison. Le champion du monde a évoqué son départ en conférence de presse...

A la fin de la première semaine de la Vuelta, où il avait été désigné co-leader par sa formation UAE Team Emirates aux côté de Joao Almeida avant de vite renoncer pour se focaliser sur les victoires d'étape, Juan Ayuso avait rué dans les brancards médiatiques contre sa direction, alors qu'elle venait d'officialiser son départ en fin de saison là où les deux parties s'étaient accordées pour attendre la fin du mois de septembre.

Sans jamais critiquer Ayuso, Pogacar avait tout de même fait passer des messages Juan Ayuso avait notamment déclaré au lendemain du communiqué du Team UAE : « C’est sorti à 19h, et à 18h30 je n’en savais rien. On s’était mis d’accord pour communiquer après la Vuelta. Pourquoi c’est sorti ? C’est une question à leur poser à eux, mais ça me paraît clair : c’est pour nuire à mon image. Je leur ai dit que je n’étais pas d’accord avec le texte du communiqué, ils m’ont répondu que le premier communiqué qu’ils avaient préparé était bien pire et que je devais être content avec ça. Je voulais une belle sortie avec l’équipe, apparemment ça n’est pas possible, quand ça ressemble plus à une dictature, à des décisions unilatérales ». Derrière ce conflit latent, il n'est pas compliqué de voir que les ambitions élevées du grimpeur espagnol devenaient incompatibles avec le leadership absolu de Pogacar. Ayuso avait par exemple rechigné à rouler pour le Slovène lors du Tour 2023, verbalisant en fin de saison son objectif de se mettre un jour en situation de rivaliser avec lui.