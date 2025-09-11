Cyclisme - Vuelta : Piège fatal pour Vingegaard ?

Alexandre Higounet

Si Jonas Vingegaard est installé à la première place du classement général à quatre jours de l'arrivée à Madrid, rien n'apparaît joué face à Joao Almeida, qui reste en embuscade à 50 secondes au classement général. D'autant que le Danois pourrait bien tomber dans le piège qui s'ouvre devant lui...

A quatre journée de la fin, Jonas Vingegaard pointe toujours à la première place du classement général, mais il apparaît encore loin d'avoir course gagnée, d'autant que Joao Almeida, son principal rival, est très loin d'être décroché puisqu'il ne pointe qu'à 50 secondes au classement général. Dans la tête, le leader portugais d'UAE Team Emirates apparaît encore déterminé à renverser la table, quand bien même il n'a rien essayé hier lors de la montée finale vers l'alto de El Morderredo.

Cyclisme - Vuelta : Pogacar au soutien pour renverser Vingegaard ! https://t.co/zzd0jBCuzC — le10sport (@le10sport) September 10, 2025

« Je pense que 50 secondes sur Almeida devraient suffire... » Interrogé après l'arrivée, Jonas Vingegaard a cependant affiché une grande confiance sur l'issue de la Vuelta, quand bien même il reste une étape contre-la-montre (aujourd'hui) et la terrible et interminable montée vers Bola Del Mundo samedi. Le leader danois du Team Visma-Lease A Bike a ainsi déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Pour être honnête, je pense que j'ai plus souffert avant la dernière montée que pendant la dernière ascension. Le rythme était vraiment élevé aujourd'hui et la journée a été très difficile. J'espérais gagner, mais je n'y suis pas parvenu, et gagner deux secondes au classement général sur Joao Almeida, c'est évidemment mieux que rien. Je pense que la journée a été difficile pour tout le monde. Si je fais un bon contre-la-montre demain, je pense que 50 secondes d'avance sur Almeida devraient suffire pour rester en tête. Mais si tu passes une mauvaise journée, il y a le risque de perdre plus de 50 secondes ».