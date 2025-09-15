Cyclisme - Alaphilippe, grand retour ou pas ?

Alexandre Higounet

Julian Alaphilippe avait émis des premiers signaux très intéressants sur son niveau de forme lors du Tour de Grande Bretagne, achevé à la troisième place au général. Il a plus que confirmé vendredi dernier en levant les bras sur une classique World Tour, le Grand Prix de Québec, après un coup tactique joué au cordeau. Est-ce le grand retour de Julian Alaphilippe ? Analyse.

Alors qu'il sortait d'un Tour de France décevant, sans avoir pesé réellement sur la course, traversée de façon anonyme, Julian Alaphilippe avait abordé la dernière partie de saison avec une énorme motivation. Et visiblement de très bonnes jambes. On en avait aperçu les premiers signes lors de sa course de reprise au Tour de Grande Bretagne, achevé à la troisième place au général et au cours duquel il s'était montré très costaud face à des coureurs de la trempe de Remco Evenepoel. On en a eu la confirmation magistrale lors du Grand Prix de Québec, où Alaphilippe a levé les bras après avoir passé 80 kilomètres à l'avant, sa première victoire en classique World Tour depuis de longues années.

« C’est une course que j’ai toujours rêvé de remporter, alors le réaliser aujourd’hui et de cette manière... » Après la course, le double champion du monde ne cachait d'ailleurs pas sa joie, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Honnêtement, je pense que je vais avoir besoin d’un petit peu de temps parce que le Grand Prix de Québec, c’est une course que j’ai toujours rêvé de remporter. Le réaliser aujourd’hui et de cette manière... C’est aussi pour mon équipe qui a fait un gros travail aujourd’hui. C’est comme vous le dites, ma première victoire depuis l’étape du Giro l’année dernière, donc ça faisait un bon moment et je suis très heureux de cette victoire ».