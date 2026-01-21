Cyclisme : Contador valide le choix d'Evenepoel pour gagner le Tour !

Alexandre Higounet

Remco Evenepoel s'est fixé comme challenge prioritaire sur la deuxième partie de sa carrière de remporter le Tour de France, qu'aucun coureur belge n'a gagné depuis Eddy Merckx. Et pour cela, il a rejoint cet hiver l'équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe, une équipe disposant d'une expertise dans la gestion des Grands Tours. Alberto Contador, deux fois maillot jaune du Tour, croit en ce choix.

« L'équipe possède les coureurs qu'il faut pour aider Remco à progresser dans les longues ascensions » Remco Evenepoel ne s'en est pas caché, il espère franchir un cap grâce à l'aide de sa nouvelle équipe et il se met dans l'état d'esprit de jouer la victoire dans le Tour de France cet été, quand bien même il sait la difficulté de la tâche avec Pogacar : « Est-ce que je peux remporter le Tour de France 2026 ? Oui. Si tout continue à bien se passer et si je peux avoir un très bon hiver, de bons stages d'entraînement et les points que je recherche lors des courses du printemps. Si je peux montrer en Catalogne que je suis là pour gagner, comme je l'étais en 2023 par exemple, avant le Giro, alors je pense vraiment que je serai capable d'atteindre ce niveau. De plus, avec le soutien que j'ai ici, le soutien de mes coéquipiers, et tous les aspects scientifiques impliqués, je pense qu'il y a encore une grande marge de progression. Je veux être meilleur que Pogacar. C'est très difficile, nous le savons tous. Mais c'est pour cela que je suis venu ici. Pour franchir ces étapes. Pour me lancer, pour aller jusqu'au bout. Cela demandera beaucoup d'efforts, mais je suis très motivé et j'avais vraiment besoin de cette nouvelle étape pour enfin franchir un cap. J'espère connaître une année exceptionnelle ».