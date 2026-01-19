Cyclisme - Tour de France : Lutte pour le maillot jaune ? Remco Evenepoel va savoir

Alexandre Higounet

Lors de l'annonce de son arrivée au sein de la Red Bull-Bora-Hansgrohe, Remco Evenepoel n'a pas caché que son choix était avant tout dicté par son ambition de remporter le Tour de France. Alors que son programme 2026 est logiquement tourné en priorité sur le mois de juillet, le double champion olympique belge va passer un premier test important en février face à Jonas Vingegaard...

Remco Evenepoel n'en a pas fait mystère : il a signé chez Red Bull-Bora-Hansgrohe afin de trouver le meilleur contexte pour remporter le Tour de France. Sa saison 2026 est d'ailleurs entièrement tournée vers cet objectif. Alors qu'il avait un temps envisagé de disputer le Tour des Flandres et le Tour d'Italie, le double champion olympique a en effet renoncé afin de rester focalisé sur le maillot jaune.

« Est-ce que je peux remporter le Tour de France 2026 ? Oui » Evenepoel l'avait d'ailleurs clairement explicité lors de la conférence de presse de présentation de la saison : « Est-ce que je peux remporter le Tour de France 2026 ? Oui. Si tout continue à bien se passer et si je peux avoir un très bon hiver, de bons stages d'entraînement et les points que je recherche lors des courses du printemps. Si je peux montrer en Catalogne que je suis là pour gagner, comme je l'étais en 2023 par exemple, avant le Giro, alors je pense vraiment que je serai capable d'atteindre ce niveau. De plus, avec le soutien que j'ai ici, le soutien de mes coéquipiers, et tous les aspects scientifiques impliqués, je pense qu'il y a encore une grande marge de progression. Je veux être meilleur que Pogacar. C'est très difficile, nous le savons tous. Mais c'est pour cela que je suis venu ici. Pour franchir ces étapes. Pour me lancer, pour aller jusqu'au bout. Cela demandera beaucoup d'efforts, mais je suis très motivé et j'avais vraiment besoin de cette nouvelle étape pour enfin franchir un cap. J'espère connaître une année exceptionnelle ».