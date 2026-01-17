Marion Rousse : Sa nouvelle histoire à l'étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présente en Angleterre, Mario Rousse a annoncé un nouveau grand rendez-vous pour le Tour de France Femmes. En effet, l'édition 2027 s'élancera de Leeds avec trois premières étapes sur le territoire britannique. Une nouvelle histoire pour le cyclisme féminin.

Après une très belle édition qui a vu Pauline Ferrand-Prévot s'imposer, le Tour de France Femmes continue de s'installer aux côtés de son homologue masculin. D'ailleurs, en 2027, le départ des deux épreuves sera donné conjointement de Grande-Bretagne. Le peloton féminin s'élancera de Leeds tandis que les hommes partiront d'Edimbourg. Marion Rousse, directrice du Tour de France Femmes, se réjouit donc cette nouvelle aventure.

Marion Rousse annonce un départ en Angleterre « Un départ conjoint (en 2027, le Tour de France s’élancera d’Édimbourg) en dehors des frontières de la France c’est déjà une grosse particularité. Cela montre que notre événement grandit d’année en année et que des pays étrangers, comme pour le Tour hommes, ont envie de nous avoir parce que c’est un événement prestigieux. Cela annonce un très beau départ pour 2027 », confie-t-elle dans des propos rapportés par Le Figaro avant d'en rajouter une couche.