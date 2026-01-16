Julian Alaphilippe : Marion Rousse a un coup de cœur pour un autre cycliste !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après Rotterdam en 2024 et avant Lausanne cette année, Marion Rousse a annoncé que le Tour de France Femmes s'élancerait également de l'étranger en 2027. En effet, le peloton féminin partira de Leeds, comme le hommes il y a 10 ans. L'occasion pour la compagne de Julian Alaphilippe de faire le parallèle entre les deux épreuves et les chances de victoire finales pour les Français.

Le Tour de France Femmes poursuit son évolution et continue de confirmer que sa cote de popularité est en pleine expansion. Ainsi, pour la troisième fois depuis son retour sous ce format en 2022, la Grande boucle féminine s'élancera de l'étranger en 2027. Le peloton partie de Leeds et vivra ses trois premières étapes en Angleterre, dont la troisième à Londres. De quoi réjouir Marion Rousse, présidente du Tour de France Femmes et qui est l'une des principales actrices de l'évolution du cyclisme féminin. Il faut dire qu'elle bien est bien aidée par les performances des Françaises, à l'image de Pauline Ferrand-Prévot qui a remporté le Tour de France l'été dernier. Ainsi, Marion Rousse a été interrogée sur le fait de savoir si les femmes étaient l’avenir du Tour en France, ce qu'elle ne dément évidemment pas, tout en rappelant quand même que chez les hommes, Paul Seixas est l'un des plus grands espoirs du peloton.

Marion Rousse s'enflamme pour Paul Seixas « On a quand même Paul Seixas chez les hommes. Et je souhaite que les Français soient performants chez les hommes et chez les femmes. Mais c’est vrai que chez les femmes, on a beaucoup de chance. Lors des derniers championnats du monde, l’équipe de France faisait partie des nations favorites, ce qui ne nous était plus arrivé depuis tellement d’années », confie-t-elle dans des propos rapportés par Le Figaro, avant de poursuivre.