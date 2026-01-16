Alcool et Marion Rousse : Un violent clash éclate !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui chez Tudor, Julian Alaphilippe avait vécu des derniers mois compliqués au sein de son ancienne formation, la Soudal Quick-Step. C’était notamment tendu avec celui qui était alors son patron, Patrick Lefevere. Ce dernier avait d’ailleurs tenu en 2024 des propos qui ont fait polémique à propos du couple d’Alaphilippe avec Marion Rousse. Et cette dernière avait tenu à répondre franchement.

Pour expliquer les mauvaises performances de Julian Alaphilippe avec la Soudal Quick-Step, Patrick Lefevere avait évoqué d’étonnantes raisons. L’ancien patron du Français avait ainsi tenu des propos qui ne sont clairement pas passés inaperçus, balançant : « Trop de fêtes, trop d'alcool... Julian est sérieusement sous le charme de Marion (Rousse). Peut-être trop. Julian est un jeune chien plein d'énergie. Il y a toujours un mauvais garçon en lui ». Les problèmes d’Alaphilippe étaient-ils alors l’alcool et son couple avec Marion Rousse ?

« Il est inadmissible de s'attaquer comme il le fait à notre vie privée » Face à ces accusations, Marion Rousse n’avait pas tardé à répondre à Patrick Lefevere. Le clash avait alors éclaté entre les deux, la compagne de Julian Alaphilippe ayant ainsi posté sur ses réseaux sociaux : « Quels que soient les sentiments de Monsieur Lefevere à mon égard, il est inadmissible de s'attaquer comme il le fait à notre vie privée. Alors non, je ne bois pas d'alcool, jamais même. Raté pour les fêtes également car avec un petit de 3 ans nous préférons être en forme le matin ».