Alcool et Marion Rousse : Un violent clash éclate !

Aujourd’hui chez Tudor, Julian Alaphilippe avait vécu des derniers mois compliqués au sein de son ancienne formation, la Soudal Quick-Step. C’était notamment tendu avec celui qui était alors son patron, Patrick Lefevere. Ce dernier avait d’ailleurs tenu en 2024 des propos qui ont fait polémique à propos du couple d’Alaphilippe avec Marion Rousse. Et cette dernière avait tenu à répondre franchement.
Pour expliquer les mauvaises performances de Julian Alaphilippe avec la Soudal Quick-Step, Patrick Lefevere avait évoqué d’étonnantes raisons. L’ancien patron du Français avait ainsi tenu des propos qui ne sont clairement pas passés inaperçus, balançant : « Trop de fêtes, trop d'alcool... Julian est sérieusement sous le charme de Marion (Rousse). Peut-être trop. Julian est un jeune chien plein d'énergie. Il y a toujours un mauvais garçon en lui ». Les problèmes d’Alaphilippe étaient-ils alors l’alcool et son couple avec Marion Rousse ?
« Il est inadmissible de s'attaquer comme il le fait à notre vie privée »
Face à ces accusations, Marion Rousse n’avait pas tardé à répondre à Patrick Lefevere. Le clash avait alors éclaté entre les deux, la compagne de Julian Alaphilippe ayant ainsi posté sur ses réseaux sociaux : « Quels que soient les sentiments de Monsieur Lefevere à mon égard, il est inadmissible de s'attaquer comme il le fait à notre vie privée. Alors non, je ne bois pas d'alcool, jamais même. Raté pour les fêtes également car avec un petit de 3 ans nous préférons être en forme le matin ».
« Merci désormais de cesser de parler à tort et à travers »
« Vous ne réussirez pas non plus, comme vous me l'avez déjà évoqué, à m'empêcher de travailler pour m'occuper et rester auprès de Julian le temps de sa carrière. Les missions que j'exerce me passionnent et sachez que j'ai plein de projets. Mais je vous le dis, en aucun cas je ne vous permets de parler de ma vie privée. Merci désormais de cesser de parler à tort et à travers et de faire preuve de davantage de respect et... de classe », poursuivait ensuite Marion Rousse.