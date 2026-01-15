Marion Rousse dégoûtée, son rêve se brise !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant d’être la consultante qu’on connait aujourd’hui, Marion Rousse a fait partie du peloton. Et quand elle était cycliste professionnelle, la compagne de Julian Alaphilippe a connu un moment de gloire avec son titre de championne de France 2012. Pas de quoi toutefois être appelée pour disputer les Jeux Olympiques à Londres. De quoi attrister Marion Rousse à l’époque.

Pour beaucoup, disputer les Jeux Olympiques est le rêve d’une carrière. Pour Marion Rousse, ça n’a jamais pu se réaliser. Avant d’être consultante, elle faisait partie du peloton et avec son titre de championne de France sur route en 2012, elle était donc en forme au moment où l’Olympiade, qui se disputait à Londres, arrivait. Mais voilà que Marion Rousse ne s’est finalement pas envolée pour l’Angleterre, n’étant pas sélectionnée malgré ce qu’elle venait de faire.

« Ce rêve s’est vite brisé » En 2012, les Jeux Olympiques ont donc filé sous le nez de Marion Rousse. Une déception pour la principale intéressée ? A l’époque, rapportée par velo101, celle qui était championne de France confiait alors à propos de ce rêve qui s’était brisé : « La sélection pour les JO, j’en rêvais ? Bien sûr, comme tout sportif j’aurais rêvé d’aller à Londres, mais ce rêve s’est vite brisé car je n’étais pas dans la présélection. Même en allant chercher le titre Elite je ne pouvais pas en faire partie, maintenant il y a ceux de 2016 ».