Cyclisme : Doublé Giro-Tour, l'argument décisif pour Vingegaard !

Alors qu'il a annoncé qu'il allait tenter le doublé Giro-Tour en 2026, Jonas Vingegaard a certifié qu'il partait bien dans l'idée de remporter les deux. Et pour le leader danois de l'équipe Visma-Lease A Bike, outre la nouvelle motivation que génère chez lui une approche du Tour de France radicalement différente, un argument a pesé dans sa conviction qu'il pouvait réaliser le doublé...
En annonçant qu'il avait bien inscrit le Tour d'Italie et le Tour de France à son programme en 2026, Jonas Vingegaard a certifié qu'il partait dans l'intention de remporter les deux. Et pour cela, il s'appuie notamment sur une motivation régénérée du fait de cette approche totalement différente du Tour de France. Et aussi sur le fait que cette nouvelle préparation cassera la spirale de la défaite dans laquelle il était enfermée depuis au moins deux ans face à Tadej Pogacar.
« Parfois, on a besoin de nouveauté pour raviver sa motivation »
Jonas Vingegaard a ainsi expliqué devant les micros, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Je suppose qu'à force de répéter les mêmes choses chaque année, on finit par s'enfermer dans le même rôle et à faire la même chose d'année en année. Ce n'est pas que je manque de motivation, loin de là, mais c'est plutôt que parfois, on a besoin de nouveauté pour raviver sa motivation. C'est ce que nous faisons en ce moment et je sens que j'ai retrouvé une énergie que je n'avais pas eue depuis quelques années. En fait, j'ai ressenti cette énergie dès que j'ai repris l'entraînement. Même avant, car nous avions le programme, pas encore finalisé, mais le Giro et le Tour étaient déjà programmés entre fin octobre et début novembre. Nous savions déjà à ce moment-là que c'étaient les deux objectifs principaux. Ensuite, bien sûr, la question de la préparation est venue un peu plus tard. Mais dès lors, j'étais très motivé pour cette année ».
Les enseignements de son enchaînement Tour-Vuelta en 2023 ont été décisifs...
Mais au-delà de la nouvelle fraîcheur mentale que lui apportent ces changements, Jonas Vingegaard reconnaît qu'un autre élément a joué dans sa conviction que le doublé Giro-Tour était possible. Il pourrait même avoir été décisif. Interrogé pour savoir si le doublé Giro-Tour réalisé par Pogacar avait pu jouer dans sa décision, le leader danois a ainsi répondu : « Je crois que j'y pensais déjà à ce moment-là, car en 2023, j'ai participé au Tour et à la Vuelta. J'ai terminé deuxième de la Vuelta, certes, mais j'ai constaté que j'étais peut-être même meilleur qu'au Tour. Du coup, je me suis dit qu'il serait peut-être possible de faire le Giro et le Tour ».