Cyclisme : Vingegaard en pleine introspection...

Alexandre Higounet

Interrogé sur l'arrêt surprise de son lieutenant Simon Yates, Jonas Vingegaard s'est laissé aller à une grande introspection devant les micros face aux difficultés lourdes de la carrière cycliste, laissant parler ses doutes et ses craintes devant les exigences de la performance au plus haut niveau. Une confession poignante inspirée par le départ de son équipier.

A l'occasion de la conférence de presse de la Visma-Lease A Bike pour présenter l'effectif 2026, Jonas Vingegaard a été interrogé sur l'arrêt soudain de son lieutenant Simon Yates. L'occasion pour le leader danois de lancer une véritable introspection devant les micros, dans des propos relayés par cyclinguptodate.com : « L'arrêt de Simon Yates ? Oui, bien sûr, c'est une grosse perte pour nous. Je regrette vraiment son départ. Il allait jouer un rôle crucial sur le Tour. Mais je respecte beaucoup sa décision, car je pense qu'elle est mûrement réfléchie. Il avait perdu sa motivation, et ce sport est très exigeant. C'est un sport très difficile pour tout le monde, et pour moi aussi. J'ai moi-même frôlé le burn-out, avec tous ces stages en altitude, c'est particulièrement éprouvant. Je connais son programme de l'année dernière, donc je comprends que ça ait été très dur pour lui et qu'il ait pris cette décision. Je le respecte beaucoup ».

« Personnellement, je pense qu'il s'agit simplement d'écouter qui je suis et ce dont j'ai besoin » Lancé, le Danois a détaillé les contours des doutes et des tourments qui peuvent conduire le coureur à vouloir tout lâcher, et des réponses qu'il essaie d'y apporter : « Bien sûr, c'est très difficile en cyclisme. On parle beaucoup de burn-out en ce moment, car on se pousse à l'extrême avec tous ces stages en altitude, etc. Il faut toujours être prêt pour une course. Ce n'est plus comme avant, où l'on venait à une course juste pour se raser les jambes. Non, on vient pour gagner. Forcément, la pression est plus forte sur tous les coureurs. Personnellement, je pense qu'il s'agit simplement d'écouter qui je suis et ce dont j'ai besoin. Et puis, comme je l'ai dit plusieurs fois, ma femme m'aide beaucoup à identifier mes besoins et à comprendre ce que je ressens ».