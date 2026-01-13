Cyclisme : Doublé Giro-Tour, les arguments de Vingegaard !

Alexandre Higounet

Alors qu'il vient d'annoncer sa participation au prochain Giro, avec l'ambition de ramener le maillot rose, Jonas Vingegaard certifie qu'il vise toujours prioritairement une victoire dans le Tour de France. Et le leader danois dispose de quelques arguments à l'appui de cette déclaration d'intention, permettant de supposer qu'un double Giro-Tour pourrait effectivement lui sourire cette année. Analyse.

A l'occasion d'une communication organisée par l'équipe Visma-Lease A Bike pour présenter la saison 2026, Jonas Vingegaard a confirmé qu'il allait participer au Giro cette année avec l'ambition de le gagner. Mais pour le leader danois, il n'est pas question de renoncer au Tour de France, bien au contraire. Vingegaard le certifie, il vise ni plus ni moins que le doublé Giro-Tour, comme il l'a affirmé dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « J'ai déjà gagné le Tour de France et le Tour d'Espagne. Désormais, je veux faire pareil en Italie. Cela fait quelque temps déjà que j'envisage de courir le Giro. C'est l'une des plus grandes courses au calendrier, et je ne l'ai jamais disputée. Je veux vraiment la découvrir, et désormais, cela m'apparaît comme le bon moment. Remporter la Vuelta l'an dernier n'a fait qu'augmenter ma motivation de jouer la victoire en Italie. J'adorerais ajouter le maillot rose à ma collection. Pour autant, pour moi, une vraie saison réussie dépend toujours de la victoire au Tour de France. Célébrer une nouvelle victoire à Paris est toujours quelque chose auquel je rêve. Remporter le Tour une troisième fois, ce serait incroyable. Le focus, c'est le Giro dans un premier temps, et dans un deuxième temps, le Tour. Ce sont deux grands objectifs, et je suis extrêmement motivé ».

Que Vingegaard change son approche et son programme ne peut que lui faire du bien mentalement Pour autant, tout cela ne relève-t-il pas de la déclaration d'intention sans réelle consistance ? Comment en effet Vingegaard pourrait-il parvenir à battre Pogacar sur le Tour de France avec le Giro dans les jambes là où il a été largement dominé les deux dernières années en étant focalisé à 100% sur le maillot jaune ? Il existe plusieurs éléments permettant d'y croire.