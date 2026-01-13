Cyclisme : Alaphilippe évoque le transfert d'Evenepoel...

Alexandre Higounet

Un an après que Julian Alaphilippe soit parti de l'équipe Soudal-Quickstep, Remco Evenepoel a lui aussi pris le pari du changement en s'engageant avec la Red Bull-Bora-Hansgrohe, une formation plus armée et plus expérimentée pour les Grands Tours, l'objectif majeur du champion belge à ce stade de sa carrière. Interrogé sur le sujet dans les colonnes de Marca, Alaphilippe a livré son avis sur ce mouvement...

Il y a un an, Julian Alaphilippe quittait officiellement la Soudal-Quickstep, son équipe de toujours, pour s'engager trois ans avec la formation Tudor Cycling. Pour sa première année, le Français peut retirer du positif, notamment avec sa deuxième partie de saison, marquée notamment par une victoire sur une classique World Tour, le Grand-Prix de Québec. De quoi inciter le Français à l'optimisme pour l'avenir de leur collaboration, comme il l'a confirmé à Marca : « C'est impressionnant ce qu'ils ont accompli en trois ans, et je ne vois pas la fin en vue car nous bénéficions d'un soutien exceptionnel de nos sponsors. Une bonne gestion, du matériel de qualité, une équipe de coureurs formidable, de l'ambition… Nous avons tout ce qu'il faut pour prendre du plaisir et développer un projet gagnant ».

Alaphilippe livre sa vision du changement d'équipe de Remco Evenepoel Un an après Julian Alaphiliippe, Remco Evenepoel, l'autre leader historique, a à son tour quitté Soudal-Quickstep pour s'engager avec Red Bull-Bora-Hansgrohe, avec l'objectif affiché de trouver une structure à même de l'assister au maximum dans sa quête du maillot jaune du Tour de France.