Cyclisme : Alaphilippe évoque le transfert d'Evenepoel...

Un an après que Julian Alaphilippe soit parti de l'équipe Soudal-Quickstep, Remco Evenepoel a lui aussi pris le pari du changement en s'engageant avec la Red Bull-Bora-Hansgrohe, une formation plus armée et plus expérimentée pour les Grands Tours, l'objectif majeur du champion belge à ce stade de sa carrière. Interrogé sur le sujet dans les colonnes de Marca, Alaphilippe a livré son avis sur ce mouvement...
Il y a un an, Julian Alaphilippe quittait officiellement la Soudal-Quickstep, son équipe de toujours, pour s'engager trois ans avec la formation Tudor Cycling. Pour sa première année, le Français peut retirer du positif, notamment avec sa deuxième partie de saison, marquée notamment par une victoire sur une classique World Tour, le Grand-Prix de Québec. De quoi inciter le Français à l'optimisme pour l'avenir de leur collaboration, comme il l'a confirmé à Marca : « C'est impressionnant ce qu'ils ont accompli en trois ans, et je ne vois pas la fin en vue car nous bénéficions d'un soutien exceptionnel de nos sponsors. Une bonne gestion, du matériel de qualité, une équipe de coureurs formidable, de l'ambition… Nous avons tout ce qu'il faut pour prendre du plaisir et développer un projet gagnant ».
Alaphilippe livre sa vision du changement d'équipe de Remco Evenepoel
Un an après Julian Alaphiliippe, Remco Evenepoel, l'autre leader historique, a à son tour quitté Soudal-Quickstep pour s'engager avec Red Bull-Bora-Hansgrohe, avec l'objectif affiché de trouver une structure à même de l'assister au maximum dans sa quête du maillot jaune du Tour de France.
« Remco, je le connais très bien, son passage chez Red Bull ne me surprend pas »
A l'occasion d'un entretien accordé à Marca il y a quelques jours, Julian Alaphilippe a été questionné sur ce choix de Remco Evenepoel. Et pour le double champion du monde français, il entre tout à fait en cohérence avec ses objectifs de maillot jaune et de performance dans les classements généraux des Grands Tours. Julian Alaphilippe a ainsi analysé : « Remco, je le connais très bien. Son passage chez Red Bull ne me surprend pas. Je pense qu'il est conscient de son potentiel et qu'il souhaite évoluer à ce niveau. Avec ce transfert, il cherche à exploiter pleinement son potentiel. Ce sera intéressant de le voir à l'œuvre, et je lui souhaite le meilleur ».