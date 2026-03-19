Mercato - PSG : Surprise, Luis Enrique a fait fuiter une grande nouvelle ?

Le Paris Saint-Germain ne se montre pas forcément très actif sur le marché des transferts ces derniers mois. Il semble que l'objectif des dirigeants parisiens soient de blinder quelques éléments clés de l'effectif. Au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, Luis Enrique pourrait bien avoir vendu la mèche pour une signature susceptible de faire vibrer un tas de supporters.
Quel avenir pour Luis Enrique ? Alors qu'il se trouve dans la troisième saison de son aventure au PSG, soit l'avant-dernière avant l'expiration de son contrat, la suite des opérations demeure inconnue du grand public à l'instant T. Le comité directeur du Paris Saint-Germain travaillerait d'arrache-pied à l'instant T pour tenter de blinder certains éléments phares du club de la capitale à l'instar d'Ousmane Dembélé ou encore de Bradley Barcola.
«Je suis l'entraîneur du PSG, et je suis très heureux d'entraîner ce grand club»
Quid de Luis Enrique ? Son cas ne semble pas être un grand sujet de discussions en interne. De quoi faire naître l'espoir chez les supporters des clubs anglais tels que Liverpool et Manchester United. Patrice Evra, ancien défenseur des Red Devils, a récemment confié à Stake qu'il accueillerait bien volontiers le coach du PSG à Old Trafford. Il pourrait être selon lui le facteur X pour faire franchir un pallier capital à l'institution mancunienne. En conférence de presse lundi avant la démonstration parisienne à Chelsea en 1/8ème de finale retour de Ligue des champions, Luis Enrique déclarait sa flamme au Paris Saint-Germain. « Je suis l'entraîneur du PSG, et je suis très heureux d'entraîner ce grand club ».
«J'espère que vous allez rester au PSG longtemps : «Moi aussi»»
Au Campus PSG, Luis Enrique s'est arrêté au volant de sa voiture afin de signer quelques autographes et prendre des photos avec les supporters sur place. « J'espère que vous allez rester au PSG longtemps », lui a lancé l'un d'eux : Checko92i sur TikTok. Sans filtre, l'Espagnol n'a pas dissimulé son désir de continuer quelque temps l'aventure au Paris Saint-Germain. « Moi aussi ». Un supporter taquin l'a imploré de ne pas plier devant les appels de Manchester United, « pas à United hein ? ». Ce qui a fait rire l'entraîneur originaire des Asturies.