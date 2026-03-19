Mercato - PSG : Surprise, Luis Enrique a fait fuiter une grande nouvelle ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain ne se montre pas forcément très actif sur le marché des transferts ces derniers mois. Il semble que l'objectif des dirigeants parisiens soient de blinder quelques éléments clés de l'effectif. Au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, Luis Enrique pourrait bien avoir vendu la mèche pour une signature susceptible de faire vibrer un tas de supporters.

Quel avenir pour Luis Enrique ? Alors qu'il se trouve dans la troisième saison de son aventure au PSG, soit l'avant-dernière avant l'expiration de son contrat, la suite des opérations demeure inconnue du grand public à l'instant T. Le comité directeur du Paris Saint-Germain travaillerait d'arrache-pied à l'instant T pour tenter de blinder certains éléments phares du club de la capitale à l'instar d'Ousmane Dembélé ou encore de Bradley Barcola.

Luis Enrique avec des fans :



- J’espère que vous allez rester au PSG longtemps !

- Moi aussi !

- Pas à United, hein 😅

- Haha 😆



(🎥 tiktok : Checko92i) pic.twitter.com/ZCRXEtZh1a — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) March 18, 2026

«Je suis l'entraîneur du PSG, et je suis très heureux d'entraîner ce grand club» Quid de Luis Enrique ? Son cas ne semble pas être un grand sujet de discussions en interne. De quoi faire naître l'espoir chez les supporters des clubs anglais tels que Liverpool et Manchester United. Patrice Evra, ancien défenseur des Red Devils, a récemment confié à Stake qu'il accueillerait bien volontiers le coach du PSG à Old Trafford. Il pourrait être selon lui le facteur X pour faire franchir un pallier capital à l'institution mancunienne. En conférence de presse lundi avant la démonstration parisienne à Chelsea en 1/8ème de finale retour de Ligue des champions, Luis Enrique déclarait sa flamme au Paris Saint-Germain. « Je suis l'entraîneur du PSG, et je suis très heureux d'entraîner ce grand club ».