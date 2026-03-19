Cyclisme : Le boss de Pogacar livre la clé de son duel avec Van der Poel sur Milan San Remo

Alexandre Higounet

A moins de deux jours du départ de Milan San Remo, un nouveau duel XXL s'annonce entre Tadej Pogacar et Mathieu Van der Poel pour la victoire finale. Un duel au sommet du cyclisme mondial qui suscite une réelle fascination : Pogacar pourra-t-il enfin terrasser son rival hollandais sur le Poggio ? Joxean Fernandez-Matxin, le directeur sportif principal du Team UAE, a été interrogé sur leur affrontement...

Entre Tadej Pogacar et Mathieu Van der Poel, le combat fait rage pour la conquête des grandes classiques, de Milan San Remo à Paris-Roubaix en passant par le Tour des Flandres. Et si Pogacar semble avoir clairement l'avantage sur le Tour des Flandres, il ne parvient pas en revanche à trouver la clé pour battre le Hollandais sur Milan San Remo et Paris-Roubaix.

Pogacar n'a pas encore trouvé la clé pour battre Van der Poel Samedi, une nouvelle manche du duel va se tenir sur Milan San Remo et elle s'annonce à nouveau terrible. Pogacar et l'équipe UAE promettent l'enfer sur la Cipressa et le Poggio, où tout sera fait pour tenter de faire céder Van der Poel dans la roue du Slovène. Mais sera-ce possible ? Joxean Fernandez-Matxin, le directeur sportif principal d'UAE Team Emirates, a été interrogé sur le sujet à l'occasion d'un entretien avec TNT Sports, relayé par cyclinguptodate.com.