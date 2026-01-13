Cyclisme - Tour de France : La promesse de Vingegaard...

Alors que l'équipe Visma-Lease A Bike vient d'officialiser le programme 2026 de Jonas Vingegaard, confirmant que le Danois allait prendre le départ du Tour d'Italie avec l'ambition de le gagner, ce dernier a certifié que sa participation au Giro n'était pas une compensation par rapport au Tour de France et qu'il restait bel et bien focalisé sur le maillot jaune.
A l'occasion de la présentation de l'équipe Visma-Lease A Bike pour la saison 2026, le programme de Jonas Vingegaard a été annoncé. Sans surprise, il passera au préalable par le Tour d'Italie, après le Tour UAE et le Tour de Catalogne. Pour le champion danois, cette participation au Giro n'est pas une préparation pour la Grande Boucle, mais bel et bien un objectif majeur. Après avoir remporté la Vuelta l'an dernier, Vingegaard souhaite désormais accrocher le maillot rose à son palmarès.
« Remporter la Vuelta l'an dernier n'a fait qu'augmenter ma motivation de jouer la victoire en Italie »
Le leader du Team Visma-Lease A Bike l'a confirmé lors de la présentation de l'équipe, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « J'ai déjà gagné le Tour de France et le Tour d'Espagne. Désormais, je veux faire pareil en Italie. Cela fait quelque temps déjà que j'envisage de courir le Giro. C'est l'une des plus grandes courses au calendrier, et je ne l'ai jamais disputée. Je veux vraiment la découvrir, et désormais, cela m'apparaît comme le bon moment. Remporter la Vuelta l'an dernier n'a fait qu'augmenter ma motivation de jouer la victoire en Italie. J'adorerais ajouter le maillot rose à ma collection ».
« Pour moi, une vraie saison réussie dépend toujours de la victoire au Tour de France »
Pour autant, Jonas Vingegaard le certifie, cela ne signifie pas qu'il a renoncé à la victoire dans le Tour de France et qu'il ne se croit pas capable de battre Pogacar. Le Danois l'affirme avec force, le maillot jaune reste l'objectif majeur de sa saison : « Pour moi, une vraie saison réussie dépend toujours de la victoire au Tour de France. Célébrer une nouvelle victoire à Paris est toujours quelque chose auquel je rêve. Depuis cinq ans, ma préparation a toujours été plus ou moins la même. Cette fois, j'ai décidé d'innover. Remporter le Tour une troisième fois, ce serait incroyable. La course s'annonce différente des autres années. Les écarts devraient y être plus serrés. Le focus, c'est le Giro dans un premier temps, et dans un deuxième temps, le Tour. Ce sont deux grands objectifs, et je suis extrêmement motivé ». On attendra désormais de voir le déroulé des faits pour voir si Jonas Vingegaard, au-delà de ses déclarations d'intention, courra vraiment pour gagner le maillot jaune l'été prochain.