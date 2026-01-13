Cyclisme - Tour de France : La promesse de Vingegaard...

Alexandre Higounet

Alors que l'équipe Visma-Lease A Bike vient d'officialiser le programme 2026 de Jonas Vingegaard, confirmant que le Danois allait prendre le départ du Tour d'Italie avec l'ambition de le gagner, ce dernier a certifié que sa participation au Giro n'était pas une compensation par rapport au Tour de France et qu'il restait bel et bien focalisé sur le maillot jaune.

A l'occasion de la présentation de l'équipe Visma-Lease A Bike pour la saison 2026, le programme de Jonas Vingegaard a été annoncé. Sans surprise, il passera au préalable par le Tour d'Italie, après le Tour UAE et le Tour de Catalogne. Pour le champion danois, cette participation au Giro n'est pas une préparation pour la Grande Boucle, mais bel et bien un objectif majeur. Après avoir remporté la Vuelta l'an dernier, Vingegaard souhaite désormais accrocher le maillot rose à son palmarès.

« Remporter la Vuelta l'an dernier n'a fait qu'augmenter ma motivation de jouer la victoire en Italie » Le leader du Team Visma-Lease A Bike l'a confirmé lors de la présentation de l'équipe, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « J'ai déjà gagné le Tour de France et le Tour d'Espagne. Désormais, je veux faire pareil en Italie. Cela fait quelque temps déjà que j'envisage de courir le Giro. C'est l'une des plus grandes courses au calendrier, et je ne l'ai jamais disputée. Je veux vraiment la découvrir, et désormais, cela m'apparaît comme le bon moment. Remporter la Vuelta l'an dernier n'a fait qu'augmenter ma motivation de jouer la victoire en Italie. J'adorerais ajouter le maillot rose à ma collection ».