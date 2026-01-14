Marion Rousse : Le rendez-vous annoncé dans la presse !

Après une édition très réussie, le Tour de France Femmes sera très attendue cette année. Tentante du titre, Pauline Ferrand-Prévot sera une nouvelle fois la favorite de l'épreuve dirigée par son amie Marion Rousse. Mais dans une interview à L'EQUIPE, la championne olympique donne rendez-vous pour défendre son maillot jaune.
Pour sa quatrième édition, le Tour de France Femmes a suscité une vague d'enthousiasme l'été dernier. Il faut dire que la Française Pauline Ferrand-Prévot y a brillé en remportant l'épreuve de façon spectaculaire. Très proche de Marion Rousse, la directrice de la compétition, la championne olympique de VTT a longtemps laissé planer le doute concernant sa participation en 2026. Mais cette fois-ci c'est acté, Pauline Ferrand-Prévot annonce qu'elle défendra son titre. Le rendez-vous est pris.
Pauline Ferrand-Prévot donne rendez-vous à Marion Rousse
« Honnêtement, je ne savais pas si j'étais prête à revivre toute cette préparation pour viser cet objectif. Mais j'ai bien récupéré cet hiver, aussi bien physiquement que mentalement, et donc je suis prête pour essayer d'aller le gagner une deuxième fois. En plus, j'aurai moins de pression car je l'ai déjà gagné une fois... », confie-t-elle dans les colonnes de L'EQUIPE, avant d'en rajouter une couche.
«Je suis prête pour essayer d'aller le gagner une deuxième fois»
« Je n'ai rien fait du tout pendant cinq semaines à cause de ma blessure à la cheville (elle a été opérée de la cheville gauche le 3 octobre) et je pense que ça m'a fait du bien. J'ai pu faire d'autres choses et déconnecter. Il fallait trouver dans mon programme un compromis. Je veux m'aligner sur des courses pour les gagner et pas pour préparer quelque chose. Je ne trouve pas de motivation à faire de plus petites courses. Quand je ne suis pas à 100%, je ne prends pas vraiment de plaisir », ajoute Pauline Ferrand-Prévot.