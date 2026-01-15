Marion Rousse : La signature en cachette !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant d’être consultante, Marion Rousse était cycliste professionnelle. Ayant réussi à gravir les échelons, elle a donc atteint le plus haut niveau. Mais voilà que ça aurait pu se passer totalement différemment pour la compagne de Julian Alaphilippe. En effet, initialement, son père ne voulait pas la mettre au cyclisme, mais tout s’est fait en cachette pour Marion Rousse avec sa mère.

Marion Rousse et le cyclisme, voilà une histoire qui aurait pu ne jamais voir le jour. Baignant depuis son plus jeune âge dans ce monde, l’actuelle directrice du Tour de France femmes voulait monter sur un vélo à son tour. C’était toutefois sans compter sur son père. « Il avait peur pour moi, que je sois déçue car le cyclisme féminin était peu mis en avant », avouait Marion Rousse en 2022 pour Paris Match.

« C’est ma mère qui m’a inscrite en cachette » Mais Marion Rousse a tout de même fini par avoir gain de cause grâce à son mère. Le tout dans le dos de son père. « C’est ma mère qui m’a inscrite en cachette. J’ai fait également ma première course sans rien lui dire, mais comme je gagnais, il a bien fallu le mettre dans la confidence. Ensuite, il a non seulement accepté mon choix, mais il a même été mon entraineur », expliquait-elle alors.