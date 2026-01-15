Cyclisme : Sa fin de carrière ? Alaphilippe cite une date

Alexandre Higounet

Alors qu'il aborde la saison 2026 rasséréné par sa très bonne deuxième partie d'année 2025 (marquée par une victoire dans une classique World Tour) et motivé pour repartir à la conquête d'une grande classique, Julian Alaphilippe ne cache pas qu'il ne se voit pas encore courir des années. Interrogé sur le sujet, il cite plus ou moins la date de l'arrêt de sa carrière.

C'est à l'occasion du Tour d'Algarve, du 18 au 22 février prochain, que Julian Alaphilippe ouvrira sa saison 2026, qu'il aborde avec une confiance revue à la hausse depuis son succès au Grand Prix de Québec en septembre dernier, une classique World Tour, qui lui a confirmé qu'il était encore en mesure de lever les bras à très haut niveau.

« Comme je suis plus proche de la fin que du début de ma carrière, j’apprécie encore plus ces moments » Pour le double champion du monde, l'objectif est bel et bien de jouer la victoire dans les grandes classiques, quand bien même il sait que sa marge de manoeuvre sera serrée face à des éléments comme Van der Poel, Pogacar et Evenepoel. Aussi, Alaphilippe a opté pour un calendrier resserré, centré sur son profil de puncheur-grimpeur, afin de multiplier les occasions de lever les bras, comme il l'a confirmé au micro de cyclismactu.net : « En 2026, j’ai envie de revenir à un programme plus classique, ne plus mixer les classiques flandriennes et ardennaises mais me concentrer davantage sur les Ardennaises ».