Cyclisme - Tour de France : Kuss pronostique la victoire de Vingegaard !

Sepp Kuss est l'un des principaux lieutenants de Jonas Vingegaard sur le Tour de France. Il accompagnera une nouvelle fois le leader danois l'été prochain dans les cols, ainsi que sur le Giro. A l'occasion d'un entretien avec le quotidien sportif espagnol Marca, le grimpeur américain a livré son pronostic sur les grandes courses de l'année. Et notamment sur le Tour de France...

A l'occasion de l'annonce de son programme de la saison, Jonas Vingegaard n'a pas fait dans la demi-mesure, en confirmant qu'il prendrait le départ du Giro puis du Tour de France avec l'ambition de remporter les deux : « J'ai déjà gagné le Tour de France et le Tour d'Espagne. Désormais, je veux faire pareil en Italie. Cela fait quelque temps déjà que j'envisage de courir le Giro. C'est l'une des plus grandes courses au calendrier, et je ne l'ai jamais disputée. Je veux vraiment la découvrir, et désormais, cela m'apparaît comme le bon moment. Remporter la Vuelta l'an dernier n'a fait qu'augmenter ma motivation de jouer la victoire en Italie. J'adorerais ajouter le maillot rose à ma collection. Pour autant, pour moi, une vraie saison réussie dépend toujours de la victoire au Tour de France. Célébrer une nouvelle victoire à Paris est toujours quelque chose auquel je rêve. Remporter le Tour une troisième fois, ce serait incroyable. Le focus, c'est le Giro dans un premier temps, et dans un deuxième temps, le Tour. Ce sont deux grands objectifs, et je suis extrêmement motivé ».

Son pronostic témoigne d'une équipe mobilisée derrière son leader Le défi est de taille, mais il est loin d'effrayer les équipiers du leader de la Visma-Lease A Bike. Ainsi, Sepp Kuss, l'un des principaux lieutenants de Vingegaard sur les Grands Tours, semble convaincu que le doublé est possible. Interrogé dans les colonnes du quotidien sportif espagnol Marca sur ses pronostics pour la saison, le grimpeur américain n'a pas fait dans la demi-mesure : « Mon pronostic pour le Giro ? Jonas. Pour le Tour de France ? Jonas ».