Cyclisme : Les contradictions de Vingegaard...

Alexandre Higounet

Jonas Vingegaard a certifié ces derniers jours que s'il disputait le Giro et le Tour cette année, c'était bien dans l'ambition de gagner les deux et qu'à aucun moment il ne dispute le Tour d'Italie au préalable car il ne se sent pas capable de dominer Tadej Pogacar en juillet. Faut-il en être convaincu ? Le décryptage des propos du Danois lors d'un entretien récent avec Wielerflits amènent à s'interroger. Explication.

Depuis qu'il a officialisé son intention de disputer le Tour d'Italie avant le Tour de France, Jonas Vingegaard certifie qu'il part avec l'ambition de remporter les deux, et qu'à aucun moment il n'a ciblé le Giro comme premier objectif pour sécuriser à son palmarès une victoire dans un Grand Tour sachant qu'il ne croit pas en ses chances face à Tadej Pogacar sur les routes du Tour de France.

La phrase qui trahit Vingegaard ? A l'occasion d'un entretien au Het Nieuwsblad, Victor Campenaerts, équipier majeur de Vingegaard sur le Tour, s'est lui aussi montré très clair sur le sujet : « Si l'équipe se disait : « Ouf, on va encore essayer de finir deuxième », je ferais comme Simon Yates et j'arrêterais la compétition. Je ne cours plus pour l'argent. Je ne suis pas richissime, mais je gagne bien ma vie et je compte bien travailler après ma carrière. Et ce n'est pas pour des ambitions personnelles non plus, car je n'en ai plus. Tout ce que je veux, c'est gagner des Grands Tours en équipe. Alors si j'avais l'impression que ce n'était qu'une conférence de presse, je n'aurais plus envie d'y participer ».