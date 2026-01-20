Cyclisme : Il fixe la date du déclin de Pogacar...

Alexandre Higounet

Tadej Pogacar domine aujourd'hui outrageusement le peloton mondial, remportant depuis deux ans la majorité des courses dont il prend le départ. Cette domination va-t-elle encore s'accentuer ? Quand peut-elle s'interrompre ? Interrogé sur le sujet dans les colonnes du quotidien espagnol Marca, Pedro Delgado, ancien vainqueur du Tour de France et de la Vuelta, considère que Pogacar a déjà atteint son apogée. Et il annonce même la date de son déclin.

Alors que Tadej Pogacar apparaît plus fort que jamais, remportant quasiment toutes les courses dont il a pris le départ l'an dernier, et qu'il est parti sur des bases encore plus élevées cet hiver comme le démontre son ascension record du Coll de Rates lors de son camp d'entraînement en Espagne avec l'équipe UAE, son règne va-t-il bientôt prendre fin ou va-t-il au contraire s'intensifier encore d'un cran ?

« Pogacar a-t-il atteint son apogée ? Je le pense oui, il l'a atteint l'an dernier » A l'occasion d'un entretien accordé au quotidien sportif espagnol Marca, Pedro Delgado, ancien vainqueur du Tour de France en 1988, a affirmé que selon lui Pogacar avait déjà atteint son apogée, fixant au passage la date de son déclin : « Pogacar a-t-il atteint son apogée ? Je le pense oui, il l'a atteint l'an dernier. D'après mon expérience, il peut maintenir ce niveau pendant trois ans sans problème. Cette année, il sera toujours aussi irrésistible, et en 2027 également. Ensuite, il faudra voir s'il ressent la fatigue mentale. Lors du dernier Tour, il semblait différent, moins naturel que d'habitude. Physiquement, il lui reste deux ans à ce niveau : 2026 et 2027. En 2028, on verra ».