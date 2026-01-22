Séparation avec Alaphilippe : Marion Rousse se lâche !

Ce n’est aujourd’hui pas un secret, Marion Rousse partage sa vie avec Julian Alaphilippe. A 33 ans, le coureur de la formation Tudor est toujours en activité. Forcément, compte tenu de son statut de professionnel, le double champion du monde est amené à quitter très souvent sa famille. Des séparations nombreuses qui avaient été évoquées par Marion Rousse.
Julian Alaphilippe l’avait reconnu : en tant que cyclisme professionnel, être séparé très souvent de sa famille n’est pas simple. « Le cyclisme a toujours été un sport difficile. Mais c’est vrai qu’aujourd’hui, tout est poussé à l’extrême, que ce soit l’entraînement, la nutrition. On est très peu à la maison », expliquait le compagnon de Marion Rousse, avec qui il a d’ailleurs un enfant. Et que pense la consultante sur France Télévisions de ces séparations à répétition avec Alaphilippe ? En 2022, Marion Rousse avait évoqué le sujet pour Ouest France.
« On est souvent séparés mais c’est notre quotidien »
« Pendant l’année, on est souvent séparés mais c’est notre quotidien. On n’a pas le choix. Aujourd’hui, il y a de plus en plus de courses dans la saison. Pour être performant, un coureur doit partir faire des stages de trois semaines. Les coureurs sont en forme de plus en plus tôt dans la saison mais cela s’explique par le fait qu’au cours de l’hiver, ils sont tout le temps en stage », confiait dans un premier temps Marion Rousse.
« Etre une femme de coureur n’est pas toujours évident »
La compagne de Julian Alaphilippe ajoutait ensuite : « Alors oui, lorsqu’il y a une vie de famille à côté comme cela peut être le cas pour nous, être une femme de coureur n’est pas toujours évident. Mais il faut que vous sachiez que les choses ont quand même évolué : à une époque, les femmes de coureurs n’étaient pas autorisées à venir sur les courses pour voir leur mari. Dorénavant, elles les accompagnent. En y réfléchissant, je pense qu’on ne parle pas assez de l’importance des compagnes pour avoir un équilibre de vie dans le sport, en général. La compagne ou le compagnon, dans la vie du sportif ou de la sportive est celui ou celle qui fait son équilibre, qui lui permet d’avoir une vie de famille, et même une vie tout court, et qui gère pratiquement tout à la maison. La part cachée de leur réussite dans le haut niveau, elle est souvent dans leur compagne ou leur compagnon ».