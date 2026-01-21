Cyclisme : Evenepoel-Lipowitz, atout ou problème sur le Tour ? Il répond

Alexandre Higounet

En rejoignant l'équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe, Remco Evenepoel s'est entouré d'une équipe orientée vers le Tour de France capable de l'aider à franchir un palier en montagne et de l'assister au mieux dans sa quête du maillot jaune. Dans le même temps, il rejoint aussi une formation qui dispose déjà d'un leader pour le Tour avec Florian Lipowitz. De quoi créer une cohabitation problématique ? Ancien vainqueur du maillot jaune, Alberto Contador livre son analyse sur le sujet...

En s'engageant pour la Red Bull-Bora Hansgrohe, Remco Evenepoel a souhaité trouver une équipe capable de le faire progresser au mieux dans son projet maillot jaune, notamment en haute montagne, ainsi que de l'entourer au mieux pendant la course. Et selon Alberto Contador, ancien double vainqueur du Tour, qui a été interrogé sur le sujet par Sporza.be, le champion belge a assurément fait le bon choix : « Il a rejoint une très bonne équipe qui a tous les atouts en main. Avec Roglic, Lipowitz – qui a terminé troisième du Tour l'an dernier – Hindley, Vlasov… L'équipe possède les coureurs qu'il faut pour aider Remco à progresser dans les longues ascensions. Il a pris la bonne décision ».

« On peut fixer une priorité pour le Tour » Dans le même temps, en signant au sein de l'équipe allemande, Remco Evenepoel savait aussi qu'il quittait une structure dans laquelle il était le leader absolu pour une autre où il allait lui falloir partager le pouvoir, notamment sur le Tour de France, où Florian Lipowitz, troisième de l'édition 2025, est lui aussi en position de leader. Si l'installation d'un duo peut présenter de réels avantages en cas de bonne entente, en multipliant la menace pour Tadej Pogacar, elle contient également un risque de rivalité excessive.