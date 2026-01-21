Après la séparation, Marion Rousse annonce son nouveau partenaire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps dépendante du Tour de France Hommes, la Grande Boucle féminine peut désormais s'émanciper. Toutefois, alors que le deux départs des deux épreuves a toujours été séparés, en 2027, ce sera différent puisqu'elles seront partenaires. Le peloton féminin s'élancera à l'étranger, dans le même pays que celui des garçons, depuis la Grande-Bretagne.

Relancé en 2022, le Tour de France Femmes a d'abord été dans l'ombre de l'épreuve masculine. Séparées, les deux compétitions fonctionnent désormais comme des partenaires. En témoigne, l'annonce conjointe pour le Grand Départ de 2027. Les deux compétitions s'élanceront depuis la Grande-Bretagne, Edimbourg pour le peloton masculin et Leeds pour les filles, ce qui réjouit Marion Rousse, très heureuse de se rapprochement avec Christian Prudhomme, son homologue pour le Tour de France Hommes.

Le Tour de France masculin, nouveau partenaire de Marion Rousse « Un départ conjoint (en 2027, le Tour de France s’élancera d’Édimbourg) en dehors des frontières de la France c’est déjà une grosse particularité. Cela montre que notre événement grandit d’année en année et que des pays étrangers, comme pour le Tour hommes, ont envie de nous avoir parce que c’est un événement prestigieux. Cela annonce un très beau départ pour 2027 », assurait-elle dans des propos rapportés par Le Figaro avant de poursuivre.