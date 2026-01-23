Marion Rousse : Le coup de gueule sur son couple avec Alaphilippe !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce n’est un secret pour personne aujourd’hui, cela fait maintenant quelques années que Marion Rousse et Julian Alaphilippe sont en couple. Une histoire d’amour qui fait forcément énormément parler. Le plus souvent, les commentaires sont bienveillants, mais Marion Rousse l’a assuré : elle n’hésitera pas à hausser le ton si elle entend quelque chose qui ne lui plait pas.

Ayant un enfant ensemble, Marion Rousse et Julian Alaphilippe partagent leur vie depuis un moment maintenant. Un couple dont il avait été question lors de l’entretien de celle qui est également consultante sur France Télévisions en 2022 pour Ouest France. « Je ne m’en cache pas, je partage ma vie avec Julian. ﻿Il arrive fréquemment qu’on me demande comment je fais pour rester aussi neutre à l’antenne quand Julian court. Mais vous savez, c’est mon travail ! Si je ne suis pas capable de le faire, alors il faut que je change de métier », avait d’abord expliqué Marion Rousse.

« Je saurais les remettre en place, recadrer les choses comme il faut » Marion Rousse avait également tenu à lâcher un avertissement à propos de son couple avec Julian Alaphilippe. C’est alors qu’elle avait fait savoir : « Depuis le début, mes collègues sont hyper bienveillants avec moi à ce sujet. Puis, plus les années passent, plus le caractère s’affirme. Si jamais une réflexion qui ne me plaît pas sur mon couple était faite, je saurais les remettre en place, recadrer les choses comme il faut. Du moment que ça reste bienveillant il n’y a pas de souci ».