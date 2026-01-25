Marion Rousse dit oui : La proposition qu’elle n’a pas vu venir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancienne cycliste professionnelle, Marion Rousse a toutefois rapidement pris sa retraite sportive. Pas question toutefois pour elle de rester sans rien faire ensuite. C’est ainsi qu’elle est vite devenue consultante. La compagne de Julian Alaphilippe officiel aujourd’hui sur France Télévisions, mais à côté de cela, elle a pu recevoir d’autres propositions dont certaines auxquelles elle ne s'attendait pas.

Devenue l’un des visages du cyclisme en France, Marion Rousse multiplie les casquettes dans son sport. Après avoir été professionnelle au sein du peloton pendant quelques années, elle s’est reconvertie dans les médias. Passée par Eurosport et désormais chez France Télévisions, Marion Rousse peut également se vanter d’être aujourd’hui la directrice du Tour de France femmes. Une mission confiée par Christian Prudhomme et acceptée par la compagne de Julian Alaphilippe.

« J’ai été surprise de devenir directrice de l’épreuve » Si Marion Rousse a donc dit oui pour devenir directrice du Tour de France femmes, sa réponse n’a pas été immédiate. En 2022, elle racontait ainsi pour Ouest France : « Je dois quand même vous avouer que j’ai été surprise de devenir directrice de l’épreuve. Pour rembobiner un peu, c’est au moment de la période des classiques en avril 2021 que le poste m’a été proposé. On savait qu’un Tour de France Femmes allait arriver. Ça faisait deux ou trois ans que c’était dans les tuyaux. Et donc en avril 2021, Christian Prudhomme m’a appelée. Il voulait me parler d’un sujet totalement différent. Et je me souviens qu’avant de raccrocher, il m’a dit : « Bon, je ne vais rien t’apprendre, tu sais que l’an prochain il y aura un Tour de France Femmes qui va voir le jour. Je te laisse là-dessus, mais commence à réfléchir si un rôle de directrice de course te tenterait. » Et il raccroche. Je dois vous dire que je me suis sentie un peu bête. C’était une annonce très furtive mais en y repensant, je me dis que c’était voulu afin de me laisser du temps pour réfléchir ».