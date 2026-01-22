Marion Rousse - Alaphilippe : Le choc en plein direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Compagne de Julian Alaphilippe, Marion Rousse est également consultante sur France Télévisions. Par conséquent, elle est amené à commenter régulièrement le double champion du monde à l’antenne. Et parfois, ça a été très compliqué. Ainsi, en 2022, quand Alaphilippe est sévèrement tombé lors de Liège-Bastogne-Liège, Marion Rousse était aux commentaires. Un moment loin d’être simple à vivre pour cette dernière.

En 2022, les images de Julian Alaphilippe dans le ravin lors de Liège-Bastogne-Liège faisaient froid dans le dos. Suite à la chute du Français, on redoutait alors le pire. Mais voilà que moment a été encore plus dur pour une personne : Marion Rousse. Compagne d’Alaphilippe, elle était ce jour-là aux commentaires de la course sur France Télévisions.

« J’ai eu un moment où je ne maîtrisais plus la situation » Dans des propos accordés à Ouest France en 2022, Marion Rousse était revenue sur cette peur de la chute pour Julian Alaphilippe et cet accident lors de Liège-Bastogne-Liège. C’est alors qu’elle avait raconté : « Je reste humaine, et après sa chute, j’ai eu un moment où je ne maîtrisais plus la situation. Je ne savais pas comment réagir. Je suis beaucoup sortie pendant le direct pour avoir des informations parce que de l’endroit où on commentait, on ne savait rien. On savait que Julian était dans le fossé, qu’il ne bougeait pas. Je n’étais pas bien du tout et, heureusement, j’ai pu joindre son docteur de l’équipe qui était à ses côtés. En plein direct, j’ai donc quitté l’antenne. Je dois vous avouer que ça m’a même fait un drôle d’effet car au téléphone, le docteur était en pleurs et m’a dit : « C’est bon, il peut bouger les jambes ! » Ce à quoi je lui ai répondu : « Mais c’est si grave que ça ? » Et moi, derrière, il fallait que je reprenne les commentaires ».