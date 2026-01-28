Cyclisme : Evenepoel se met-il trop la pression face à Pogacar ?

Alexandre Higounet

Alors qu'il devait juste disputer l'épreuve du contre-la-montre par équipe à l'occasion du challenge de Majorque, qui se dispute à la carte sur cinq jours cette semaine, Remco Evenepoel a finalement décidé de s'engager en dernière minute sur deux autres jours, le Trofeo Serra Tramuntana (vendredi) et le Trofeo Andratx-Pollença (samedi), deux courses au profil plutôt montagneux. Un choix au dernier moment qui n'est pas sans susciter quelques questions.

Initialement, Remco Evenepoel devait disputer cette semaine l'épreuve du contre-la-montre par équipe à l'occasion du challenge de Majorque, constitué de cinq courses comme autant de mini classiques, afin de commencer à travailler la cohérence collective en prévision du Tour de France, son grand objectif de la saison.

« J’espère obtenir des réponses à la question de savoir comment s’est passé mon hiver » Mais le leader belge de Red Bull-Bora-Hansgrohe a choisi de s'engager en dernière minute sur deux autres épreuves, le Trofeo Serra Tramuntana, programmé vendredi, et le Trofeo Andratx-Pollença, qui se déroulera samedi. Un choix en dernière instance qui n'est pas sans susciter quelques questions, d'autant que les deux courses présentent un profil plutôt montagneux. Comme si le double champion olympique sentait le besoin de se rassurer, lui qui va assurément devoir franchir un palier en montagne s'il veut rivaliser avec Pogacar et Vingegaard. Devant les micros, Remco Evenepoel a d'ailleurs tenu des propos allant un peu dans ce sens, comme rapporté par le site du quotidien Ouest-France : « Ce n’était pas prévu, mais la météo s’annonce bonne. Et puisque je suis là de toute façon, autant faire plus qu’un simple contre-la-montre par équipes de 25 minutes. Je suis le genre de coureur qui progresse au fil des courses. Le parcours ici devrait me convenir : des montées et des descentes, et toujours un peu technique. Samedi, il y a aussi le Puig Major, une longue ascension. Je trouverai donc un peu de tout ici, et j’espère obtenir des réponses à la question de savoir comment s’est passé mon hiver ».