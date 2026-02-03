Cyclisme : L'équipe UAE a bien identifié le successeur de Pogacar...

Alexandre Higounet

Derrière la figure incontournable de Tadej Pogacar, qui se constitue année après année un palmarès digne du plus grand coureur de tous les temps, l'équipe UAE Team Emirates truste les trophées, y compris lorsque le champion slovène n'est pas au départ, témoignant d'une force collective impressionnante. Et au sein de l'équipe, le staff a visiblement bien identifié le nom du futur successeur du double champion du monde...

Joxean Fernandez-Matxin, le directeur sportif principal de l'équipe UAE Team Emirates, n'avait pas manqué de le souligner il y a quelques semaines : si Tadej Pogacar est bien sûr le leader absolu de l'équipe, la force collective de la formation dépasse largement le cadre de sa personne tant le groupe obtient des victoires sur tous les terrains et avec un grand nombre de coureurs. Fernandez-Matxin avait ainsi lancé à la fin du mois de décembre : « Nous avons gagné 17 courses par étapes, avec 20 coureurs différents, et nous avons atteint 41 000 points, un record absolu. Pogacar marque une époque, mais sans ses points et ses victoires, nous serions encore numéro un. Cela montre que l’équipe est solide et que ceux qui arrivent grandissent ».

« Chez UAE, il est clair que del Toro est l'homme qui doit prendre la relève de Pogacar » A l'occasion d'une discussion sur sa chaîne Youtube, relayée par cyclinguptodate.com, le journaliste espagnol Javier Ares a pointé un élément important dans la domination de l'équipe UAE, à savoir que son nombre de victoires l'an dernier ne reflète pas la réalité la plus importante, la nature de ces victoires : « Ce qui est vraiment pertinent concernant le Team UAE, ce n'est pas seulement la domination écrasante de Pogacar, mais aussi le fait qu'une vingtaine de coureurs de l'équipe sont capables de gagner. Il y a des stars au sommet, il y a de jeunes coureurs qui doivent continuer à progresser, mais le haut de la pyramide doit être consolidé, non seulement autour de Tadej Pogacar, mais aussi autour des deux autres coureurs qui doivent viser les grands objectifs ».