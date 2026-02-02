Cyclisme : Van der Poel prêt à faire sa révolution pour battre Pogacar !

Alexandre Higounet

Mathieu Van der Poel, qui sait qu'il n'est pas en mesure de concourir pour une victoire finale au Tour de France, du fait de ses limites en haute montagne, court pour se bâtir un palmarès hors-norme dans les grandes classiques. Et pour cela, le Hollandais sait qu'il lui faudra systématiquement battre Tadej Pogacar, notamment au Tour des Flandres. Et pour cela, Mathieu Van der Poel semble disposé à faire sa propre révolution culturelle.

Mathieu Van der Poel le sait, il ne pourra jamais concourir pour une victoire dans le Tour de France, son manque de prédisposition en haute montagne s'avérant rédhibitoire dans la conquête du maillot jaune. S'il veut marquer l'histoire, le champion hollandais sait que cela passera par un palmarès XXL dans les classiques du printemps, de Milan San Remo à Liège-Bastogne-Liège en passant par le Tour des Flandres et Paris-Roubaix.

« Il m'a dit : "Si je veux battre Tadej Pogacar dans les classiques, je vais devoir faire les choses différemment" » Et pour cela, Mathieu Van der Poel sait qu'il lui faudra battre Tadej Pogacar sur tous les terrains. Notamment s'il veut remporter à nouveau le Tour de Flandres et lever les bras sur Liège Bastogne Liège, deux courses où le Slovène dispose d'un net avantage. Et pour cela, le leader du Team Alpecin-Deceunink est prêt à faire sa propre révolution, comme son père Adri Van der Poel l'a confié à Wielerflits, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Il m'a dit : "Si je veux battre Tadej Pogacar dans les classiques, je vais devoir faire les choses différemment". Si on ne change pas de stratégie, la concurrence va évoluer elle aussi. C'est valable aussi bien sur route qu'en cyclo-cross ».