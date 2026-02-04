Cyclisme : Vingegaard au Giro ? Geraint Thomas pose la vraie question...

Jonas Vingegaard l'a affirmé avec force, modifier son approche du Tour de France cette saison en passant au préalable par la case Giro avec l'objectif de le gagner, n'a fait que renforcer sa motivation de conquérir de nouveau le maillot jaune. Le Danois le certifie, il part dans l'idée de remporter les deux Grands Tours. A l'évocation du sujet lors du Watts Occuring Podcast, Geraint Thomas, ancien vainqueur du Tour et néo retraité, a posé la vraie question...

A l'annonce de son programme de la saison 2026, où il passera par le Giro avant de s'aligner sur le Tour de France, Jonas Vingegaard avait clamé haut et fort que cette nouvelle approche du Tour de France, passant par un premier objectif fort avec le Tour d'Italie, était le meilleur moyen pour lui d'arriver au sommet en juillet, de retrouver une nouvelle motivation : « J'ai déjà gagné le Tour de France et le Tour d'Espagne. Désormais, je veux faire pareil en Italie. Cela fait quelque temps déjà que j'envisage de courir le Giro. C'est l'une des plus grandes courses au calendrier, et je ne l'ai jamais disputée. Je veux vraiment la découvrir, et désormais, cela m'apparaît comme le bon moment. Remporter la Vuelta l'an dernier n'a fait qu'augmenter ma motivation de jouer la victoire en Italie. J'adorerais ajouter le maillot rose à ma collection. Pour autant, pour moi, une vraie saison réussie dépend toujours de la victoire au Tour de France. Célébrer une nouvelle victoire à Paris est toujours quelque chose auquel je rêve. Remporter le Tour une troisième fois, ce serait incroyable. Le focus, c'est le Giro dans un premier temps, et dans un deuxième temps, le Tour. Ce sont deux grands objectifs, et je suis extrêmement motivé. Je suppose qu'à force de répéter les mêmes choses chaque année, on finit par s'enfermer dans le même rôle et à faire la même chose d'année en année. Ce n'est pas que je manque de motivation, loin de là, mais c'est plutôt que parfois, on a besoin de nouveauté pour raviver sa motivation. C'est ce que nous faisons en ce moment et je sens que j'ai retrouvé une énergie que je n'avais pas eue depuis quelques années. En fait, j'ai ressenti cette énergie dès que j'ai repris l'entraînement. Même avant, car nous avions le programme, pas encore finalisé, mais le Giro et le Tour étaient déjà programmés entre fin octobre et début novembre. Nous savions déjà à ce moment-là que c'étaient les deux objectifs principaux. Ensuite, bien sûr, la question de la préparation est venue un peu plus tard. Mais dès lors, j'étais très motivé pour cette année ».