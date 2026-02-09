Cyclisme : Vingegaard aurait un nouveau plan pour battre Pogacar...

Alexandre Higounet

Alors qu'il a décidé de s'aligner cette année sur le Tour d'Italie avant le Tour de France, avec l'objectif de remporter les deux, Jonas Vingegaard se dit régénéré par cette nouvelle approche de son calendrier. Et au sein de l'équipe hollandaise, on laisse entendre que tout cela s'accompagne d'une nouvelle stratégie pour battre Tadej Pogacar...

Alors qu'il s'est lancé le défi de remporter le Tour d'Italie avant de se mesurer à Tadej Pogacar sur le Tour de France, Jonas Vingegaard apparaît régénéré par cette nouvelle approche, persuadé que son profil physiologique bénéficiera des efforts du Giro sur le Tour et que ce nouveau calendrier brisera une certaine forme de routine mentale incluant la perspective d'une défaite face au Slovène en juillet : « J'ai déjà gagné le Tour de France et le Tour d'Espagne. Désormais, je veux faire pareil en Italie. Cela fait quelque temps déjà que j'envisage de courir le Giro. C'est l'une des plus grandes courses au calendrier, et je ne l'ai jamais disputée. Je veux vraiment la découvrir, et désormais, cela m'apparaît comme le bon moment. Remporter la Vuelta l'an dernier n'a fait qu'augmenter ma motivation de jouer la victoire en Italie. J'adorerais ajouter le maillot rose à ma collection. Pour autant, pour moi, une vraie saison réussie dépend toujours de la victoire au Tour de France. Célébrer une nouvelle victoire à Paris est toujours quelque chose auquel je rêve. Remporter le Tour une troisième fois, ce serait incroyable. Le focus, c'est le Giro dans un premier temps, et dans un deuxième temps, le Tour. Ce sont deux grands objectifs, et je suis extrêmement motivé. Je suppose qu'à force de répéter les mêmes choses chaque année, on finit par s'enfermer dans le même rôle et à faire la même chose d'année en année. Ce n'est pas que je manque de motivation, loin de là, mais c'est plutôt que parfois, on a besoin de nouveauté pour raviver sa motivation. C'est ce que nous faisons en ce moment et je sens que j'ai retrouvé une énergie que je n'avais pas eue depuis quelques années. En fait, j'ai ressenti cette énergie dès que j'ai repris l'entraînement. Même avant, car nous avions le programme, pas encore finalisé, mais le Giro et le Tour étaient déjà programmés entre fin octobre et début novembre. Nous savions déjà à ce moment-là que c'étaient les deux objectifs principaux. Ensuite, bien sûr, la question de la préparation est venue un peu plus tard. Mais dès lors, j'étais très motivé pour cette année ».

« On travaille déjà sur une nouvelle stratégie, nous avons une idée, mais elle nécessite encore des ajustements » Mais au-delà de la nouvelle motivation du leader danois, de son reboot mental lié à cette approche du Tour de France totalement renouvelée, l'équipe hollandaise laisse entendre qu'elle s'appuiera aussi sur une nouvelle stratégie en juillet pour battre Tadej Pogacar. Griescha Niermann, le directeur sportif principal de Visma-Lease A Bike a ainsi déclaré, dans des propos rapportés par le Het Laatste Nieuws : « Nous sommes convaincus que Jonas peut être meilleur sur le Tour que sur le Giro. Notre approche a porté ses fruits ces cinq dernières années, puisqu'il est monté sur le podium chaque année, mais cette fois-ci, c'est différent. Bien sûr, rien n'est garanti, mais les statistiques des années où il a enchaîné le Tour et la Vuelta nous laissent penser que c'est envisageable. On vise toujours la victoire sur le Tour, car c'est la course cycliste la plus prestigieuse au monde. Battre Tadej sur le Tour, c'est notre plus grand objectif, et c'est ce qui nous motive chaque matin. Et ses interviews après le Tour ont montré que nous étions en bonne voie de le battre l’an dernier. On travaille déjà sur une nouvelle stratégie. Nous avons déjà une idée, mais elle nécessite encore des ajustements. Je ne dirai rien à ce sujet pour l'instant ».