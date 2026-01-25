NBA : Wembanyama snobé, c’est le choc !

Pierrick Levallet

Depuis son arrivée en NBA, Victor Wembanyama ne cesse de mettre tout le monde d’accord. Le phénomène des San Antonio Spurs, doté d’un potentiel hors-norme, est déjà considéré comme l’un des meilleurs de la ligue. Mais cela n’empêche pas le Français de se faire snober au moment de désigner le prochain visage de la NBA.

«J’ai besoin de plus de Wemby» « Cooper Flagg ? Il est authentique. Le voir en vrai, de près, à seulement 19 ans, c’est impressionnant. Il faut rendre hommage au travail sur ses fondamentaux et son jeu de jambes, mais aussi au staff de Jason Kidd, qui lui a permis d’échouer et d’apprendre. Le projet de le mettre meneur était brillant. Un jour, avoir deux ou trois créateurs sur le terrain, c’est précieux. Coach K lui-même a trouvé ça fascinant. Ce n’était pas parfait, mais il a passé beaucoup de tests et ça ne peut que le rendre meilleur. J’ai besoin de plus de Wemby. Plus de minutes, plus de matches. Être le visage de la NBA, c’est aussi être vu régulièrement » a ainsi confié Reggie Miller dans des propos rapportés par Parlons Basket.