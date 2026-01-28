XV de France : Encore une attaque contre Matthieu Jalibert ?

Pierrick Levallet

Pour l’entrée en lice du XV de France contre l’Irlande dans le Tournoi des VI Nations le 5 février prochain, Fabien Galthié sera privé de Romain Ntamack. Victime d’une douleur au rein, le joueur du Stade toulousain est resté avec les Rouge-et-Noir. Tout indique donc que ce sera Matthieu Jalibert qui prendra sa place aux côtés d’Antoine Dupont. Le demi d’ouverture de l’UBB a néanmoins fait l’objet de quelques critiques ces derniers temps. Et le joueur de 27 ans pourrait de nouveau avoir été attaqué en Top 14.

«C’est frustrant pour moi» Paul Gustard, manager du Stade Français, s’est notamment indigné du peu de ses joueurs qui ont été convoqués avec le XV de France alors que son équipe est sur le podium en championnat. « Nous sommes troisièmes et il n’y a que Noah Nene en équipe de France. Je trouve ça bizarre. Nous avons plein de bons joueurs : Léo Barré et Louis Carbonel, qui est peut-être le meilleur dix du Top 14... et c’est frustrant pour moi » a pesté l’entraîneur de 49 ans. Un tacle direct pour Matthieu Jalibert, qui évolue lui aussi au poste de numéro 10 ? Paul Gustard aurait en tout cas préféré voir l’un de ses joueurs remplacer Romain Ntamack avec le XV de France.