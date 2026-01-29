Des «conséquences» déjà attendues par l’OM après la «soirée de m*rde»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille a connu une soirée cauchemardesque ce mercredi en s’inclinant lourdement sur la pelouse de Bruges (0-3), avant de se voir éjectés de la Ligue des champions quelques minutes plus tard après le but du gardien Anatoliï Trubin, permettant au Benfica de s’imposer face au Real Madrid (4-2) et de chiper la 24e place aux Phocéens. Une «soirée honteuse» qui aura des conséquences, espère l’OM.

Les supporters de l’OM ont de quoi avoir la gueule de bois en ce lendemain de Ligue des champions. Battus lourdement par Bruges (3-0) pour le dernier match de saison régulière, les hommes de Roberto De Zerbi ne verront même pas les barrages, une élimination actée au bout du temps additionnel du match entre Benfica et le Real Madrid (4-2), et ce but du gardien Anatoliï Troubine qui a permis à la formation portugaise de chiper la 24e place à Marseille. Les têtes étaient basses dans les rangs de l’OM au moment de quitter le stade Jan-Breydel, ce qui n’a pas empêché Medhi Benatia de prendre la parole pour remobiliser les troupes alors que la saison est encore longue.

« C’est une faute professionnelle » « Je veux que ça ait des conséquences sur la suite de la saison. J'espère que ça va avoir des conséquences, qu'ils vont se poser entre eux les bonnes questions. Je ne mets pas tout le monde dans le même bateau, certains ont mouillé le maillot et se sont battus », a réagi le directeur du football en zone mixte, rapporté par RMC. Medhi Benatia reconnaît une « soirée de merde, même honteuse » pour l’OM et attend désormais une réaction après cette humiliation en Belgique, qui survient une semaine après une autre claque reçue contre Liverpool (0-3) au Vélodrome. « Quand tu es dans un club comme celui-ci tu peux perdre des matchs. Tu ne peux pas perdre comme ce soir. On est sur un problème récurrent. En championnat, on a parfois expliqué ça comme un problème de motivation face à des équipes qui sembleraient inférieures. On a vu quand on n’est pas à 100%, on passait souvent à la trappe. Le foot, il faut le respecter et ce soir il faut demander pardon aux supporters, aux gens qui font des sacrifices pour ce club. J’espère que les joueurs sont conscients que ce soir, c’est une faute professionnelle. J’ai perdu des matchs dans ma carrière, j’ai rarement senti ce sentiment de honte, être capable de prendre six buts en deux matchs », a expliqué Benatia.

C'EST DU JAMAIS VU : LE GARDIEN DE BENFICA MARQUE À LA DERNIÈRE SECONDE ET ÉLIMINE L'OM DE LA LIGUE DES CHAMPIONS 😱😱😱😱#UCL pic.twitter.com/1sgEfXnzNv — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2026