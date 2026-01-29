Des «conséquences» déjà attendues par l’OM après la «soirée de m*rde»

L’Olympique de Marseille a connu une soirée cauchemardesque ce mercredi en s’inclinant lourdement sur la pelouse de Bruges (0-3), avant de se voir éjectés de la Ligue des champions quelques minutes plus tard après le but du gardien Anatoliï Trubin, permettant au Benfica de s’imposer face au Real Madrid (4-2) et de chiper la 24e place aux Phocéens. Une «soirée honteuse» qui aura des conséquences, espère l’OM.
Les supporters de l’OM ont de quoi avoir la gueule de bois en ce lendemain de Ligue des champions. Battus lourdement par Bruges (3-0) pour le dernier match de saison régulière, les hommes de Roberto De Zerbi ne verront même pas les barrages, une élimination actée au bout du temps additionnel du match entre Benfica et le Real Madrid (4-2), et ce but du gardien Anatoliï Troubine qui a permis à la formation portugaise de chiper la 24e place à Marseille. Les têtes étaient basses dans les rangs de l’OM au moment de quitter le stade Jan-Breydel, ce qui n’a pas empêché Medhi Benatia de prendre la parole pour remobiliser les troupes alors que la saison est encore longue.
« C’est une faute professionnelle »
« Je veux que ça ait des conséquences sur la suite de la saison. J'espère que ça va avoir des conséquences, qu'ils vont se poser entre eux les bonnes questions. Je ne mets pas tout le monde dans le même bateau, certains ont mouillé le maillot et se sont battus », a réagi le directeur du football en zone mixte, rapporté par RMC.
Medhi Benatia reconnaît une « soirée de merde, même honteuse » pour l’OM et attend désormais une réaction après cette humiliation en Belgique, qui survient une semaine après une autre claque reçue contre Liverpool (0-3) au Vélodrome. « Quand tu es dans un club comme celui-ci tu peux perdre des matchs. Tu ne peux pas perdre comme ce soir. On est sur un problème récurrent. En championnat, on a parfois expliqué ça comme un problème de motivation face à des équipes qui sembleraient inférieures. On a vu quand on n’est pas à 100%, on passait souvent à la trappe. Le foot, il faut le respecter et ce soir il faut demander pardon aux supporters, aux gens qui font des sacrifices pour ce club. J’espère que les joueurs sont conscients que ce soir, c’est une faute professionnelle. J’ai perdu des matchs dans ma carrière, j’ai rarement senti ce sentiment de honte, être capable de prendre six buts en deux matchs », a expliqué Benatia.
« J’espère vraiment qu’il y a des joueurs qui vont faire un examen de conscience »
Le dirigeant de l’OM a enchaîné en dédouanant l’entraîneur Roberto De Zerbi, chargeant les joueurs : « Aujourd’hui, tu fais un match comme ça contre une équipe de 20-22 ans de moyenne d’âge. Tu ne gagnes pas un duel. Toute la semaine, j’ai fait les causeries. Quand il se passe ce genre de défaite dégoûtante, horrible, les gens ont tendance à souvent ramener la faute un peu sur le coach. Mais moi j’assiste aux causeries. Toute la semaine, on a su qu’ils allaient attaquer fort, qu’ils démarrent fort. S’il y a un joueur dans la surface et qu’on est quatre à le regarder, c’est la faute du coach? Non, ce n’est pas la faute du coach. J’espère vraiment qu’il y a des joueurs qui vont faire un examen de conscience. Pour parler, on est bons. Cette génération, elle rentre souvent dans des choses qui les regardent pas. Par contre, quand il faut les avoir sur le terrain et que tu ne fais rien du tout et que tu as des joueurs qui ne se sont pas rendu compte de l’événement, qui sont en train de marcher, moi je ne peux pas l’accepter. J'attends les mecs un peu plus connectés. Il y a des joueurs à 250-300 matchs, j'espère que c'est eux qui vont être capables de se rendre compte qu'on a une saison à finir, avec une Coupe qu'on doit aller chercher ». L’OM a désormais rendez-vous avec le Paris FC en Ligue 1.