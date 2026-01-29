XV de France : «Un cauchemar» Antoine Dupont les inquiète

Il y a quasiment un an, Antoine Dupont se blessait grièvement au genou, étant victime d’une rupture du ligament croisé. Après une longue période de convalescence, le demi de mêlée est enfin apte et il s’apprête à retrouver le XV de France lors du Tournoi des VI Nations. Un retour tant attendu par beaucoup, mais moins par d’autres, inquiets à l’idée de recroiser Dupont.
Le 5 février prochain, le XV de France lancera son Tournoi des VI Nations avec une rencontre au sommet face à l’Irlande. Un choc pour lequel Fabien Galthié pourra compter sur le grand retour d’Antoine Dupont. Un an après sa blessure au genou, le capitaine des Bleus va retrouver la sélection. Une arme offensive non-négligeable pour le sélectionneur du XV de France et forcément, pour les adversaires, c’est un danger supplémentaire dont il faudra se méfier.
« L’affronter est un cauchemar »
Si le retour d’Antoine Dupont fait bien évidemment le bonheur de tous en France, on ne peut pas en dire autant chez les adversaires des Bleus pour ce Tournoi des VI Nations. Affronter le demi de mêlée est redouté par beaucoup. Rapporté par Rugbyrama, Gregor Townsend, sélectionneur de l’Ecosse, a confié : « Antoine Dupont est exceptionnel depuis quelques années. Vous ne voyez pas souvent, sur un terrain de rugby, un joueur capable de tout faire : taper loin des deux pieds, casser des plaquages, avoir une passe aussi vive que précise, ou bien plaquer comme un troisième ligne. L’affronter est un cauchemar. Personne n’aime avoir à défendre face à lui ».
« La France joue un rugby expansif et imprévisible quand Antoine Dupont est sur la pelouse »
Du côté de l’Irlande aussi, ce retour d’Antoine Dupont n’est pas une bonne nouvelle. Capitaine du XV du Trèfle, Caelan Doris a lui lâché : « J’ai l’impression qu’il joue comme s’il n’était jamais parti et après neuf mois de convalescence, son retour est vraiment impressionnant. Sachant que la France joue un rugby expansif et imprévisible quand Antoine Dupont est sur la pelouse, il nous faudra être très méfiants dans dix jours, notamment autour des regroupements où il crée souvent du danger ».