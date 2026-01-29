XV de France : «Un cauchemar» Antoine Dupont les inquiète

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a quasiment un an, Antoine Dupont se blessait grièvement au genou, étant victime d’une rupture du ligament croisé. Après une longue période de convalescence, le demi de mêlée est enfin apte et il s’apprête à retrouver le XV de France lors du Tournoi des VI Nations. Un retour tant attendu par beaucoup, mais moins par d’autres, inquiets à l’idée de recroiser Dupont.

Le 5 février prochain, le XV de France lancera son Tournoi des VI Nations avec une rencontre au sommet face à l’Irlande. Un choc pour lequel Fabien Galthié pourra compter sur le grand retour d’Antoine Dupont. Un an après sa blessure au genou, le capitaine des Bleus va retrouver la sélection. Une arme offensive non-négligeable pour le sélectionneur du XV de France et forcément, pour les adversaires, c’est un danger supplémentaire dont il faudra se méfier.

« L’affronter est un cauchemar » Si le retour d’Antoine Dupont fait bien évidemment le bonheur de tous en France, on ne peut pas en dire autant chez les adversaires des Bleus pour ce Tournoi des VI Nations. Affronter le demi de mêlée est redouté par beaucoup. Rapporté par Rugbyrama, Gregor Townsend, sélectionneur de l’Ecosse, a confié : « Antoine Dupont est exceptionnel depuis quelques années. Vous ne voyez pas souvent, sur un terrain de rugby, un joueur capable de tout faire : taper loin des deux pieds, casser des plaquages, avoir une passe aussi vive que précise, ou bien plaquer comme un troisième ligne. L’affronter est un cauchemar. Personne n’aime avoir à défendre face à lui ».