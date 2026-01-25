Un «très bon joueur» signe à l’OM : La grande annonce à Marseille !

Pierrick Levallet

Comme l’été dernier, l’OM s’est montré plutôt actif sur le mercato hivernal jusqu’à présent. Le club phocéen souhaite continuer à renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi en vue de la seconde partie de saison. Les dirigeants marseillais ont d’ailleurs mis la main sur un « très bon joueur » cet hiver, comme annoncé au technicien italien à Marseille au Stade Vélodrome.

L’été dernier, l’OM s’était déjà montré très actif sur le mercato. Les dirigeants marseillais souhaitaient offrir à Roberto De Zerbi un effectif taillé pour la Ligue des champions et ont ainsi presque entièrement remanié le groupe. Et cet hiver, Pablo Longoria et Medhi Benatia entendent visiblement poursuivre leur travail sur le marché des transferts.

L'OM a bouclé le transfert de Quinten Timber En effet, l’OM s’est activé sur le mercato ces derniers jours. Le club phocéen a notamment enregistré le transfert de Quinten Timber. Les pensionnaires de la Ligue 1 ont déboursé 4,5M€ et ont accepté d’inclure quelques bonus dans la transaction pour convaincre Feyenoord. Le milieu de terrain de 24 ans a d’ailleurs évolué sous les ordres d’Arne Slot, qui officie désormais à Liverpool. Et ce dernier n’a pas manqué de vendre du rêve à Roberto De Zerbi lors du match au Stade Vélodrome de Marseille ce mercredi dernier en Ligue des champions.