Transfert surprise au PSG : C'est confirmé !

Alexis Brunet

Pour le moment, le PSG ne s’est pas encore montré actif sur le marché des transferts, malgré un intérêt très prononcé pour Dro Fernandez. Le club de la capitale veut recruter le milieu offensif de 18 ans, mais pour le moment c’est un autre jeune joueur qui, lui, a fait ses valises et qui quitte officiellement Paris pour rejoindre le Portugal.

Alors qu’il avait initialement prévu de rester discret lors du mercato hivernal, comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, le PSG a finalement changé son fusil d’épaule. Le club de la capitale a vu une opportunité et il a décidé de la saisir. Sauf retournement de situation, Dro Fernandez devrait rejoindre Paris dans les prochains jours, en provenance du FC Barcelone. Alors qu’on évoquait la somme de 6M€, le champion de France pourrait finalement débourser environ 9M€ pour mettre la main sur le milieu offensif de tout juste 18 ans.

Eddy Doué quitte le PSG Le PSG va donc très probablement accueillir un nouveau joueur, mais en attendant il y a eu un départ surprise à Paris. En effet, ce samedi, Eddy Doué s’est officiellement engagé avec l’Estrela Amadora, actuel 12ème de la D1 portugaise. Alors qu’il était sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec Paris, le cousin de Désiré a signé jusqu’en 2028 avec sa nouvelle équipe.