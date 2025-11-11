Transfert à l’OM : L’enfant du pays attend l’appel de De Zerbi !

Milieu de terrain du Paris FC, Maxime Lopez a accepté d'aider le club à poursuivre sa montée jusque dans l'élite du championnat. Le joueur de 27 ans a quitté l'OM pour signer à Sassuolo, où il a fini par croiser la route de Roberto De Zerbi. A l'arrivée de l'entraîneur italien à Marseille, Lopez pensait recevoir un petit coup de fil...
Natif de Marseille, Maxime Lopez y a passé une grande partie de sa vie puisqu'il a démarré sa carrière là-bas après sa formation. Le milieu de terrain reste très attaché à la ville et visiblement il ne dirait pas non à un retour aux sources, à l'OM, là où tout a commencé.
Maxime Lopez attend l'appel de De Zerbi
Entraîneur de l'OM depuis 2024, Roberto De Zerbi a réussi à convaincre à son poste malgré les critiques. Mais pour le moment, il n'a pas fait appel à Maxime Lopez, qui pourrait être utile au club de la cité phocéenne. « De Zerbi a perdu mon numéro depuis qu’il est à l’OM ? Non, il n’a pas perdu mon numéro, mais il aurait pu m’appeler pour aller à l’OM quand même » dit-il dans Détective Mathoux.
Nouveau transfert à venir à l'OM ?
Sous contrat jusqu'en 2027 au Paris FC, Maxime Lopez a réussi sa mission : porter le club jusqu'à la promotion en Ligue 1. Depuis le début de la saison, le milieu de terrain a délivré 3 passes décisives en 11 matches au Paris FC. Il a disputé à chaque fois l'intégralité des rencontres, arborant le brassard de capitaine.