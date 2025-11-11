Transfert à l’OM : L’enfant du pays attend l’appel de De Zerbi !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Milieu de terrain du Paris FC, Maxime Lopez a accepté d'aider le club à poursuivre sa montée jusque dans l'élite du championnat. Le joueur de 27 ans a quitté l'OM pour signer à Sassuolo, où il a fini par croiser la route de Roberto De Zerbi. A l'arrivée de l'entraîneur italien à Marseille, Lopez pensait recevoir un petit coup de fil...

Natif de Marseille, Maxime Lopez y a passé une grande partie de sa vie puisqu'il a démarré sa carrière là-bas après sa formation. Le milieu de terrain reste très attaché à la ville et visiblement il ne dirait pas non à un retour aux sources, à l'OM, là où tout a commencé.

Maxime Lopez attend l'appel de De Zerbi Entraîneur de l'OM depuis 2024, Roberto De Zerbi a réussi à convaincre à son poste malgré les critiques. Mais pour le moment, il n'a pas fait appel à Maxime Lopez, qui pourrait être utile au club de la cité phocéenne. « De Zerbi a perdu mon numéro depuis qu’il est à l’OM ? Non, il n’a pas perdu mon numéro, mais il aurait pu m’appeler pour aller à l’OM quand même » dit-il dans Détective Mathoux.