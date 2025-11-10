Entraîneur viré : Le coup de tonnerre après l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il ait obtenu une victoire sur la pelouse de l’OM (0-1) la semaine dernière en Ligue des champions, Ivan Juric n’a pas résisté à la défaite de son équipe face à Sassuolo (0-3) dimanche. Ce lundi, l’Atalanta a annoncé avoir démis le technicien croate de ses fonctions, lui qui était arrivé cet été en remplacement de Gian Piero Gasperini.

Avant d’affronter l’OM, mercredi dernier en Ligue des champions, la presse italienne indiquait que les deux prochaines rencontres de l’Atalanta seraient très certainement décisives pour Ivan Juric. La Dea restait alors sur six matchs consécutifs sans succès et le technicien croate a passé son premier test en ramenant une victoire du Vélodrome (0-1).

Juric n’est plus l’entraîneur de l’Atalanta Toutefois, les Bergamasques ont chuté dimanche, lors de la réception de Sassuolo (0-3). Une défaite qui aura été celle de trop pour Ivan Juric. Ce lundi, l’Atalanta a annoncé le départ de son entraîneur, ainsi que cinq de ses adjoints.